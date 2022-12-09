https://ria.ru/20221209/novoshakhtinsk-1837419072.html
Стрелявший в Новошахтинске заявил, что принял полицейских за украинцев
Стрелявший в Новошахтинске заявил, что принял полицейских за украинцев - РИА Новости, 09.12.2022
Стрелявший в Новошахтинске заявил, что принял полицейских за украинцев
Мужчина, которой подозревается в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, заявил журналистам, что не знал о пересечении границы и открыл огонь,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:22
2022-12-09T11:22
2022-12-09T11:22
ростовская область
происшествия
новошахтинск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Мужчина, которой подозревается в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, заявил журналистам, что не знал о пересечении границы и открыл огонь, думая, что это "укропы".В пятницу Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассматривает ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения."Я даже не знал, что пересек (границу – ред.), отстал от группы", - сказал Павел Николин. На вопрос, зачем он начал стрелять в полицейских, подозреваемый заявил, что "думал - укропы". "Потому что были не по форме (одеты – ред.) и документы не предоставили", - добавил Николин.Днем 6 декабря мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из сотрудников, после чего скрылся. На следующий день его задержали в селе Киселево. По данным Следственного комитета, у него есть судимость за кражу и разбой.Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20221207/vagner-1836943616.html
https://ria.ru/20221206/politseyskiy-1836690101.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия, новошахтинск
Ростовская область, Происшествия, Новошахтинск
Стрелявший в Новошахтинске заявил, что принял полицейских за украинцев
Мужчина, обстрелявший в Новошахтинске полицейских, заявил, что принял их за "укропов"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Мужчина, которой подозревается в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, заявил журналистам, что не знал о пересечении границы и открыл огонь, думая, что это "укропы".
В пятницу Ленинский районный суд Ростова-на-Дону
рассматривает ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения.
"Я даже не знал, что пересек (границу – ред.), отстал от группы", - сказал Павел Николин. На вопрос, зачем он начал стрелять в полицейских, подозреваемый заявил, что "думал - укропы". "Потому что были не по форме (одеты – ред.) и документы не предоставили", - добавил Николин.
Днем 6 декабря мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из сотрудников, после чего скрылся. На следующий день его задержали в селе Киселево. По данным Следственного комитета, у него есть судимость за кражу и разбой.
Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.