https://ria.ru/20221209/norvegiya-1837454579.html

В Норвегии отпустили россиянина, задержанного за использование дрона

В Норвегии отпустили россиянина, задержанного за использование дрона - РИА Новости, 09.12.2022

В Норвегии отпустили россиянина, задержанного за использование дрона

Суд города Тромсё принял решение выпустить из-под стражи россиянина, который в октябре был задержан на КПП "Стурскуг" с беспилотником в багаже и приговорен к... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:02

2022-12-09T13:02

2022-12-09T13:02

в мире

норвегия

россия

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МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Суд города Тромсё принял решение выпустить из-под стражи россиянина, который в октябре был задержан на КПП "Стурскуг" с беспилотником в багаже и приговорен к 120 суткам заключения, сообщила телерадиокомпания NRK."Гражданин России освобожден по решению суда Нур-Трумс-ог-Сенья после того, как его задержали в октябре на КПП "Стурскуг", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина привел на суде аргумент о том, что его семья после задержания оказалась в трудной ситуации.Сообщается, что этот человек стал первым, кого норвежский суд отпустил из-под стражи. На этой неделе суд оправдал российско-британского бизнесмена Андрея Якунина, который обвинялся в запуске дрона на Шпицбергене. Ожидается, что в пятницу суд Осло также выпустит еще одного задержанного по той же статье россиянина.

https://ria.ru/20221208/neft-1837334973.html

норвегия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, норвегия, россия