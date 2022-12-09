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В Норвегии отпустили россиянина, задержанного за использование дрона - РИА Новости, 09.12.2022
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В Норвегии отпустили россиянина, задержанного за использование дрона
В Норвегии отпустили россиянина, задержанного за использование дрона - РИА Новости, 09.12.2022
В Норвегии отпустили россиянина, задержанного за использование дрона
Суд города Тромсё принял решение выпустить из-под стражи россиянина, который в октябре был задержан на КПП "Стурскуг" с беспилотником в багаже и приговорен к... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:02
2022-12-09T13:02
в мире
норвегия
россия
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МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Суд города Тромсё принял решение выпустить из-под стражи россиянина, который в октябре был задержан на КПП "Стурскуг" с беспилотником в багаже и приговорен к 120 суткам заключения, сообщила телерадиокомпания NRK."Гражданин России освобожден по решению суда Нур-Трумс-ог-Сенья после того, как его задержали в октябре на КПП "Стурскуг", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина привел на суде аргумент о том, что его семья после задержания оказалась в трудной ситуации.Сообщается, что этот человек стал первым, кого норвежский суд отпустил из-под стражи. На этой неделе суд оправдал российско-британского бизнесмена Андрея Якунина, который обвинялся в запуске дрона на Шпицбергене. Ожидается, что в пятницу суд Осло также выпустит еще одного задержанного по той же статье россиянина.
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в мире, норвегия, россия
В мире, Норвегия, Россия
13:02 09.12.2022
 
В Норвегии отпустили россиянина, задержанного за использование дрона

Суд норвежского Тромсе отпустил россиянина, задержанного за использование дрона на границе

© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в медиабанкГород Тромсе
Город Тромсе - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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Город Тромсе. Архивное фото
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МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Суд города Тромсё принял решение выпустить из-под стражи россиянина, который в октябре был задержан на КПП "Стурскуг" с беспилотником в багаже и приговорен к 120 суткам заключения, сообщила телерадиокомпания NRK.
"Гражданин России освобожден по решению суда Нур-Трумс-ог-Сенья после того, как его задержали в октябре на КПП "Стурскуг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина привел на суде аргумент о том, что его семья после задержания оказалась в трудной ситуации.
Сообщается, что этот человек стал первым, кого норвежский суд отпустил из-под стражи. На этой неделе суд оправдал российско-британского бизнесмена Андрея Якунина, который обвинялся в запуске дрона на Шпицбергене. Ожидается, что в пятницу суд Осло также выпустит еще одного задержанного по той же статье россиянина.
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