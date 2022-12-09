https://ria.ru/20221209/norvegiya-1837454579.html
В Норвегии отпустили россиянина, задержанного за использование дрона
В Норвегии отпустили россиянина, задержанного за использование дрона - РИА Новости, 09.12.2022
В Норвегии отпустили россиянина, задержанного за использование дрона
Суд города Тромсё принял решение выпустить из-под стражи россиянина, который в октябре был задержан на КПП "Стурскуг" с беспилотником в багаже и приговорен к... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:02
2022-12-09T13:02
2022-12-09T13:02
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МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Суд города Тромсё принял решение выпустить из-под стражи россиянина, который в октябре был задержан на КПП "Стурскуг" с беспилотником в багаже и приговорен к 120 суткам заключения, сообщила телерадиокомпания NRK."Гражданин России освобожден по решению суда Нур-Трумс-ог-Сенья после того, как его задержали в октябре на КПП "Стурскуг", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина привел на суде аргумент о том, что его семья после задержания оказалась в трудной ситуации.Сообщается, что этот человек стал первым, кого норвежский суд отпустил из-под стражи. На этой неделе суд оправдал российско-британского бизнесмена Андрея Якунина, который обвинялся в запуске дрона на Шпицбергене. Ожидается, что в пятницу суд Осло также выпустит еще одного задержанного по той же статье россиянина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, россия
В Норвегии отпустили россиянина, задержанного за использование дрона
Суд норвежского Тромсе отпустил россиянина, задержанного за использование дрона на границе