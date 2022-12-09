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"Нулевая терпимость" помогла КНР создать действенные методы борьбы с COVID - РИА Новости, 09.12.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221209/metody-1837448856.html
"Нулевая терпимость" помогла КНР создать действенные методы борьбы с COVID
"Нулевая терпимость" помогла КНР создать действенные методы борьбы с COVID - РИА Новости, 09.12.2022
"Нулевая терпимость" помогла КНР создать действенные методы борьбы с COVID
Сразу после того, как КНР смягчила антиковидные меры, западная пресса на 180 градусов развернула свою риторику по поводу китайской политики "нулевой терпимости" РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:47
2022-12-09T12:47
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
китай
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МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Сразу после того, как КНР смягчила антиковидные меры, западная пресса на 180 градусов развернула свою риторику по поводу китайской политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Если раньше из каждого "заморского утюга" вещалось, что Китай жесткими противоэпидемическими мерами "удушает" бизнес и общество, то сейчас народ пугают массовой смертностью из-за "необдуманной" либерализации мер по борьбе с инфекцией.В частности, на Западе активно растиражировали заявления некоей консалтинговой группы Wigram Capital Advisors, которая утверждает, что смягчение антиковидной политики в КНР приведет к миллиону смертей в ближайшие месяцы, а официальный Пекин, якобы, пошел на смягчение "импульсивно, а не в рамках тщательно продуманной политической программы".Интересно, что цифры от Wigram очень схожи с данными, опубликованными в мае в журнале Nature medicine. Издание обнародовало выводы совместного исследования китайских и американских ученых: в случае отсутствия политики "нулевой терпимости" к коронавирусу "страну могло захлестнуть цунами COVID-19". В течение шести месяцев по КНР могло быть зафиксировано 112 млн случаев заражения омикрон-штаммом и около 1,6 млн смертей от COVID-19, подсчитали специалисты.Складывается ощущение, что в Wigram немного "подрихтовали" цифры от авторитетного издания, чтобы использовать их в целях поднятия новой волны негатива в адрес КНР. При этом данные консалтингового агентства получили самую широкую огласку, тогда как про майские выводы ученых из Nature medicine на Западе практически не говорили.Из этого видно: главный нарратив заморских медиа в том, что какие бы решения ни принимали власти КНР – для Китая это будет плохо. Причин такой медийной политике – сразу несколько. Разумеется, с одной стороны, это политический заказ, попытка рассказать побольше страшилок про Поднебесную, чтобы отвлечь внимание западной аудитории от проблем в собственных странах. Это также популярные на Западе попытки противопоставить китайский народ китайским властям, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Но не только.Сказываются и врожденные "болячки" западных медиа. В частности, это банальная журналистская лень, когда репортеру куда легче не кропотливо разбираться в реальной ситуации в Китае, а просто написать, что там все плохо – аудитория к такому нарративу привыкла и "проглотит" с удовольствием. Еще одна причина – погоня за аудиторией, которой гораздо легче скормить сенсационного "жареного петуха", нежели рассмотреть позитив: ведь позитив нынче "плохо продается".Вместе с тем, на этот "китайский позитив" стоило бы обратить внимание. Да, КНР пришлось заплатить большую цену за долгосрочную политику "нулевой терпимости" к коронавирусу. Однако даже на ее фоне страна демонстрировала куда большие экономические успехи, чем ее зарубежные партнеры. В разгар коронакризиса – в 2020-м – Китай стал единственной крупной экономикой, продемонстрировавшей рост (тогда ВВП увеличился на 2,3%). В следующем году на фоне того, что Китаю удалось остановить неконтролируемое распространение инфекции, произошел экономический отскок с ростом ВВП в 8,1%. Даже в нынешнем тяжелом с эпидемиологической точки зрения году рост ожидается на уровне 3,2%, а в году следующем – до шести процентов. Таким образом, Китай укладывается в необходимый средневзвешенный ежегодный показатель роста экономики в 4,7% - именно такой темп необходим для очередного удвоения национального ВВП к 2035 году по сравнению с 2020-м.В отличие от большинства стран Запада, КНР удалось эффективно сдержать безработицу и инфляцию, в целом гарантировать стабильную ситуацию на рынках даже несмотря на глобальные потрясения. Более того, за без малого три года политики "нулевой терпимости" страна смогла отработать действенные протоколы реагирования на вспышки COVID-19 и лечения этого заболевания. Именно это, а не "импульсивность властей" позволило КНР в нынешнем месяце пойти на значительное смягчение антиковидных мер.Поэтому, отвечая на многочисленные вопросы от российских коллег, действительно ли в Китае все плохо, а будет еще хуже, автор сих строк неизменно повторяет: "Не обращайте внимания на западные газеты. У них совершенно другая повестка дня, нежели в Китае и в России. Помните, что мы живем в эпоху информационной войны".
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коронавирус covid-19, китай
Россия-Китай: Главное, Коронавирус COVID-19, Китай
12:47 09.12.2022
 

"Нулевая терпимость" помогла КНР создать действенные методы борьбы с COVID

© AP Photo / Ng Han GuanМедицинские работники проводят дезинфекцию в месте массового тестирования на COVID-19 в Пекине. 15 мая 2022 года
Медицинские работники проводят дезинфекцию в месте массового тестирования на COVID-19 в Пекине. 15 мая 2022 года - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Медицинские работники проводят дезинфекцию в месте массового тестирования на COVID-19 в Пекине. 15 мая 2022 года
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МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Сразу после того, как КНР смягчила антиковидные меры, западная пресса на 180 градусов развернула свою риторику по поводу китайской политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Если раньше из каждого "заморского утюга" вещалось, что Китай жесткими противоэпидемическими мерами "удушает" бизнес и общество, то сейчас народ пугают массовой смертностью из-за "необдуманной" либерализации мер по борьбе с инфекцией.
В частности, на Западе активно растиражировали заявления некоей консалтинговой группы Wigram Capital Advisors, которая утверждает, что смягчение антиковидной политики в КНР приведет к миллиону смертей в ближайшие месяцы, а официальный Пекин, якобы, пошел на смягчение "импульсивно, а не в рамках тщательно продуманной политической программы".
Интересно, что цифры от Wigram очень схожи с данными, опубликованными в мае в журнале Nature medicine. Издание обнародовало выводы совместного исследования китайских и американских ученых: в случае отсутствия политики "нулевой терпимости" к коронавирусу "страну могло захлестнуть цунами COVID-19". В течение шести месяцев по КНР могло быть зафиксировано 112 млн случаев заражения омикрон-штаммом и около 1,6 млн смертей от COVID-19, подсчитали специалисты.
Складывается ощущение, что в Wigram немного "подрихтовали" цифры от авторитетного издания, чтобы использовать их в целях поднятия новой волны негатива в адрес КНР. При этом данные консалтингового агентства получили самую широкую огласку, тогда как про майские выводы ученых из Nature medicine на Западе практически не говорили.
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Вчера, 13:01Россия-Китай: Главное
В Китае приняты 10 новых мер для оптимизации работы по борьбе с COVID-19
Из этого видно: главный нарратив заморских медиа в том, что какие бы решения ни принимали власти КНР – для Китая это будет плохо. Причин такой медийной политике – сразу несколько. Разумеется, с одной стороны, это политический заказ, попытка рассказать побольше страшилок про Поднебесную, чтобы отвлечь внимание западной аудитории от проблем в собственных странах. Это также популярные на Западе попытки противопоставить китайский народ китайским властям, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Но не только.
Сказываются и врожденные "болячки" западных медиа. В частности, это банальная журналистская лень, когда репортеру куда легче не кропотливо разбираться в реальной ситуации в Китае, а просто написать, что там все плохо – аудитория к такому нарративу привыкла и "проглотит" с удовольствием. Еще одна причина – погоня за аудиторией, которой гораздо легче скормить сенсационного "жареного петуха", нежели рассмотреть позитив: ведь позитив нынче "плохо продается".
Вместе с тем, на этот "китайский позитив" стоило бы обратить внимание. Да, КНР пришлось заплатить большую цену за долгосрочную политику "нулевой терпимости" к коронавирусу. Однако даже на ее фоне страна демонстрировала куда большие экономические успехи, чем ее зарубежные партнеры. В разгар коронакризиса – в 2020-м – Китай стал единственной крупной экономикой, продемонстрировавшей рост (тогда ВВП увеличился на 2,3%). В следующем году на фоне того, что Китаю удалось остановить неконтролируемое распространение инфекции, произошел экономический отскок с ростом ВВП в 8,1%. Даже в нынешнем тяжелом с эпидемиологической точки зрения году рост ожидается на уровне 3,2%, а в году следующем – до шести процентов. Таким образом, Китай укладывается в необходимый средневзвешенный ежегодный показатель роста экономики в 4,7% - именно такой темп необходим для очередного удвоения национального ВВП к 2035 году по сравнению с 2020-м.
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В отличие от большинства стран Запада, КНР удалось эффективно сдержать безработицу и инфляцию, в целом гарантировать стабильную ситуацию на рынках даже несмотря на глобальные потрясения. Более того, за без малого три года политики "нулевой терпимости" страна смогла отработать действенные протоколы реагирования на вспышки COVID-19 и лечения этого заболевания. Именно это, а не "импульсивность властей" позволило КНР в нынешнем месяце пойти на значительное смягчение антиковидных мер.
Поэтому, отвечая на многочисленные вопросы от российских коллег, действительно ли в Китае все плохо, а будет еще хуже, автор сих строк неизменно повторяет: "Не обращайте внимания на западные газеты. У них совершенно другая повестка дня, нежели в Китае и в России. Помните, что мы живем в эпоху информационной войны".
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Китай
 
 
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