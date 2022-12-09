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Льготы на проезд получат 155 тысяч жителей Томской области

Льготы на проезд получат 155 тысяч жителей Томской области - РИА Новости, 09.12.2022

Льготы на проезд получат 155 тысяч жителей Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур решил изменить действующий порядок предоставления льгот на проезд в общественном транспорте – теперь их будут получать РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:22

2022-12-09T14:22

2022-12-09T14:22

томская область

томская область

владимир мазур

льготы

россия

транспорт

общественный транспорт

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ТОМСК, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур решил изменить действующий порядок предоставления льгот на проезд в общественном транспорте – теперь их будут получать не транспортные компании, а люди, сообщает в пятницу обладминистрация."В новом году нужно решить вопрос о льготном проезде на общественном транспорте. Нужно восстановить справедливость и предоставлять средства не транспортным компаниям, как делалось раньше, а напрямую людям, которые действительно нуждаются в поддержке. Предварительная цена вопроса – свыше 400 миллионов рублей, но при этом 155 тысяч человек ежемесячно будут получать пособия на проезд", - сказал Мазур.Власти пояснили, что новый порядок предоставления льготы на проезд в общественном транспорте для льготников и пенсионеров заработает с 1 января 2023 года.Глава региона поручил исполняющей обязанности заместителя губернатора по социальной политике Марине Киняйкиной разработать порядок предоставления выплаты на проезд.По данным департамента социальной защиты населения Томской области, с 1 января ежемесячные денежные выплаты на проезд планируется увеличить региональным льготникам и пенсионерам, не имеющим льготных категорий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

томская область, владимир мазур, льготы, россия, транспорт, общественный транспорт