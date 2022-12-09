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Льготы на проезд получат 155 тысяч жителей Томской области - РИА Новости, 09.12.2022
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https://ria.ru/20221209/lgoty-1837477716.html
Льготы на проезд получат 155 тысяч жителей Томской области
Льготы на проезд получат 155 тысяч жителей Томской области - РИА Новости, 09.12.2022
Льготы на проезд получат 155 тысяч жителей Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур решил изменить действующий порядок предоставления льгот на проезд в общественном транспорте – теперь их будут получать РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:22
2022-12-09T14:22
томская область
томская область
владимир мазур
льготы
россия
транспорт
общественный транспорт
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ТОМСК, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур решил изменить действующий порядок предоставления льгот на проезд в общественном транспорте – теперь их будут получать не транспортные компании, а люди, сообщает в пятницу обладминистрация."В новом году нужно решить вопрос о льготном проезде на общественном транспорте. Нужно восстановить справедливость и предоставлять средства не транспортным компаниям, как делалось раньше, а напрямую людям, которые действительно нуждаются в поддержке. Предварительная цена вопроса – свыше 400 миллионов рублей, но при этом 155 тысяч человек ежемесячно будут получать пособия на проезд", - сказал Мазур.Власти пояснили, что новый порядок предоставления льготы на проезд в общественном транспорте для льготников и пенсионеров заработает с 1 января 2023 года.Глава региона поручил исполняющей обязанности заместителя губернатора по социальной политике Марине Киняйкиной разработать порядок предоставления выплаты на проезд.По данным департамента социальной защиты населения Томской области, с 1 января ежемесячные денежные выплаты на проезд планируется увеличить региональным льготникам и пенсионерам, не имеющим льготных категорий.
https://ria.ru/20221208/poselki-1837217338.html
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томская область, владимир мазур, льготы, россия, транспорт, общественный транспорт
Томская область, Томская область, Владимир Мазур, Льготы, Россия, Транспорт, Общественный транспорт
14:22 09.12.2022
 
Льготы на проезд получат 155 тысяч жителей Томской области

Томский губернатор Мазур принял решение о льготах на проезд для 155 тысяч жителей региона

© РИА Новости / Яков АндреевЗимние улицы в Томске
Зимние улицы в Томске - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Зимние улицы в Томске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОМСК, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур решил изменить действующий порядок предоставления льгот на проезд в общественном транспорте – теперь их будут получать не транспортные компании, а люди, сообщает в пятницу обладминистрация.
"В новом году нужно решить вопрос о льготном проезде на общественном транспорте. Нужно восстановить справедливость и предоставлять средства не транспортным компаниям, как делалось раньше, а напрямую людям, которые действительно нуждаются в поддержке. Предварительная цена вопроса – свыше 400 миллионов рублей, но при этом 155 тысяч человек ежемесячно будут получать пособия на проезд", - сказал Мазур.
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Власти пояснили, что новый порядок предоставления льготы на проезд в общественном транспорте для льготников и пенсионеров заработает с 1 января 2023 года.
Глава региона поручил исполняющей обязанности заместителя губернатора по социальной политике Марине Киняйкиной разработать порядок предоставления выплаты на проезд.
По данным департамента социальной защиты населения Томской области, с 1 января ежемесячные денежные выплаты на проезд планируется увеличить региональным льготникам и пенсионерам, не имеющим льготных категорий.
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Томская областьТомская областьВладимир МазурЛьготыРоссияТранспортОбщественный транспорт
 
 
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