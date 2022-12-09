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Льготы на проезд получат 155 тысяч жителей Томской области
Льготы на проезд получат 155 тысяч жителей Томской области - РИА Новости, 09.12.2022
Льготы на проезд получат 155 тысяч жителей Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур решил изменить действующий порядок предоставления льгот на проезд в общественном транспорте – теперь их будут получать РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:22
2022-12-09T14:22
2022-12-09T14:22
томская область
томская область
владимир мазур
льготы
россия
транспорт
общественный транспорт
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ТОМСК, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур решил изменить действующий порядок предоставления льгот на проезд в общественном транспорте – теперь их будут получать не транспортные компании, а люди, сообщает в пятницу обладминистрация."В новом году нужно решить вопрос о льготном проезде на общественном транспорте. Нужно восстановить справедливость и предоставлять средства не транспортным компаниям, как делалось раньше, а напрямую людям, которые действительно нуждаются в поддержке. Предварительная цена вопроса – свыше 400 миллионов рублей, но при этом 155 тысяч человек ежемесячно будут получать пособия на проезд", - сказал Мазур.Власти пояснили, что новый порядок предоставления льготы на проезд в общественном транспорте для льготников и пенсионеров заработает с 1 января 2023 года.Глава региона поручил исполняющей обязанности заместителя губернатора по социальной политике Марине Киняйкиной разработать порядок предоставления выплаты на проезд.По данным департамента социальной защиты населения Томской области, с 1 января ежемесячные денежные выплаты на проезд планируется увеличить региональным льготникам и пенсионерам, не имеющим льготных категорий.
https://ria.ru/20221208/poselki-1837217338.html
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РИА Новости
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томская область, владимир мазур, льготы, россия, транспорт, общественный транспорт
Томская область, Томская область, Владимир Мазур, Льготы, Россия, Транспорт, Общественный транспорт
Льготы на проезд получат 155 тысяч жителей Томской области
Томский губернатор Мазур принял решение о льготах на проезд для 155 тысяч жителей региона
ТОМСК, 9 дек – РИА Новости.
Губернатор Томской области Владимир Мазур решил изменить действующий порядок предоставления льгот на проезд в общественном транспорте – теперь их будут получать не транспортные компании, а люди, сообщает
в пятницу обладминистрация.
"В новом году нужно решить вопрос о льготном проезде на общественном транспорте. Нужно восстановить справедливость и предоставлять средства не транспортным компаниям, как делалось раньше, а напрямую людям, которые действительно нуждаются в поддержке. Предварительная цена вопроса – свыше 400 миллионов рублей, но при этом 155 тысяч человек ежемесячно будут получать пособия на проезд", - сказал Мазур.
Власти пояснили, что новый порядок предоставления льготы на проезд в общественном транспорте для льготников и пенсионеров заработает с 1 января 2023 года.
Глава региона поручил исполняющей обязанности заместителя губернатора по социальной политике Марине Киняйкиной разработать порядок предоставления выплаты на проезд.
По данным департамента социальной защиты населения Томской области, с 1 января ежемесячные денежные выплаты на проезд планируется увеличить региональным льготникам и пенсионерам, не имеющим льготных категорий.