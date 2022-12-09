https://ria.ru/20221209/khimki-1837373710.html
Тушение ТЦ "Мега Химки" осложняется обрушением кровли
Тушение ТЦ "Мега Химки" осложняется обрушением кровли - РИА Новости, 09.12.2022
Тушение ТЦ "Мега Химки" осложняется обрушением кровли
Тушение ТЦ "Мега Химки" осложняется конструктивными особенностями здания и обрушением кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:08
2022-12-09T08:08
2022-12-09T08:58
происшествия
московская область (подмосковье)
химки
пожар в тц "мега химки"
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Тушение ТЦ "Мега Химки" осложняется конструктивными особенностями здания и обрушением кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Пожар начался в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье в пятницу утром. Загорелась кровля на площади 150 метров. В подмосковном ГУМЧС сообщили о четвертом номере сложности пожара из пяти."Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь", - сказал собеседник агентства.По его словам, "тушение осложняется конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой".К ликвидации пожара привлекается более 70 человек и 20 единиц техники.
https://ria.ru/20221209/pozhar-1837373857.html
московская область (подмосковье)
химки
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Кадры пожара в ТЦ "МЕГА Химки"
Пожар в ТЦ "МЕГА Химки" локализован на площади 7000 квадратов, сообщает МЧС. От OBI остались только несущие конструкции.
2022-12-09T08:08
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, московская область (подмосковье), химки, пожар в тц "мега химки"
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Химки, Пожар в ТЦ "Мега Химки"
08:08 09.12.2022 (обновлено: 08:58 09.12.2022)
Тушение ТЦ "Мега Химки" осложняется обрушением кровли
Тушение ТЦ "Мега Химки" осложняется конструктивными особенностями и обрушением кровли