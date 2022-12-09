https://ria.ru/20221209/khimki-1837373710.html

Тушение ТЦ "Мега Химки" осложняется обрушением кровли

Тушение ТЦ "Мега Химки" осложняется обрушением кровли - РИА Новости, 09.12.2022

Тушение ТЦ "Мега Химки" осложняется обрушением кровли

Тушение ТЦ "Мега Химки" осложняется конструктивными особенностями здания и обрушением кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:08

2022-12-09T08:08

2022-12-09T08:58

происшествия

московская область (подмосковье)

химки

пожар в тц "мега химки"

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Тушение ТЦ "Мега Химки" осложняется конструктивными особенностями здания и обрушением кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Пожар начался в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье в пятницу утром. Загорелась кровля на площади 150 метров. В подмосковном ГУМЧС сообщили о четвертом номере сложности пожара из пяти."Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь", - сказал собеседник агентства.По его словам, "тушение осложняется конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой".К ликвидации пожара привлекается более 70 человек и 20 единиц техники.

https://ria.ru/20221209/pozhar-1837373857.html

московская область (подмосковье)

химки

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Кадры пожара в ТЦ "МЕГА Химки" Пожар в ТЦ "МЕГА Химки" локализован на площади 7000 квадратов, сообщает МЧС. От OBI остались только несущие конструкции. 2022-12-09T08:08 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), химки, пожар в тц "мега химки"