https://ria.ru/20221209/kazakhstan-1837481332.html

Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке бронетехники в Россию

Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке бронетехники в Россию - РИА Новости, 09.12.2022

Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке бронетехники в Россию

Информация об отправке Казахстаном бронетехники в Россию не соответствует действительности, приводит слова Минобороны республики портал stopfake.kz. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:31

2022-12-09T14:31

2022-12-09T15:28

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АСТАНА, 9 дек — РИА Новости. Информация об отправке Казахстаном бронетехники в Россию не соответствует действительности, приводит слова Минобороны республики портал stopfake.kz.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлены танки, стоящие на железнодорожных путях на вокзале Алма-Аты. Подпись к ролику гласит, что военную технику, "скорее всего, отправляют в Россию".Несколько дней назад Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана уже опровергало распространяемые в соцсетях ложные сведения о поставках компонентов для производства ракет на российскую территорию.С похожими обвинениями ранее выступил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, Астана и Ташкент помогают Москве обходить санкции, продавая американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет.МИД Узбекистана опроверг эти заявления, назвав недопустимым распространение Киевом недостоверных сведений в СМИ, касающихся страны.

https://ria.ru/20221128/deklaratsiya-1834795175.html

https://ria.ru/20221130/mid-1835337777.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, казахстан, алма-ата