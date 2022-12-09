https://ria.ru/20221209/kazakhstan-1837481332.html
Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке бронетехники в Россию
Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке бронетехники в Россию - РИА Новости, 09.12.2022
Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке бронетехники в Россию
Информация об отправке Казахстаном бронетехники в Россию не соответствует действительности, приводит слова Минобороны республики портал stopfake.kz. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:31
2022-12-09T14:31
2022-12-09T15:28
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АСТАНА, 9 дек — РИА Новости. Информация об отправке Казахстаном бронетехники в Россию не соответствует действительности, приводит слова Минобороны республики портал stopfake.kz.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлены танки, стоящие на железнодорожных путях на вокзале Алма-Аты. Подпись к ролику гласит, что военную технику, "скорее всего, отправляют в Россию".Несколько дней назад Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана уже опровергало распространяемые в соцсетях ложные сведения о поставках компонентов для производства ракет на российскую территорию.С похожими обвинениями ранее выступил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, Астана и Ташкент помогают Москве обходить санкции, продавая американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет.МИД Узбекистана опроверг эти заявления, назвав недопустимым распространение Киевом недостоверных сведений в СМИ, касающихся страны.
https://ria.ru/20221128/deklaratsiya-1834795175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, казахстан, алма-ата
В мире, Россия, Казахстан, Алма-Ата
14:31 09.12.2022 (обновлено: 15:28 09.12.2022)
Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке бронетехники в Россию
Минобороны Казахстана официально заявило, что не отправляет бронетехнику в Россию