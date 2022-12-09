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Мосгорсуд взыщет 1,5 миллиона рублей с МВД в пользу Голунова - РИА Новости, 09.12.2022
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Мосгорсуд взыщет 1,5 миллиона рублей с МВД в пользу Голунова
Мосгорсуд взыщет 1,5 миллиона рублей с МВД в пользу Голунова - РИА Новости, 09.12.2022
Мосгорсуд взыщет 1,5 миллиона рублей с МВД в пользу Голунова
Мосгорсуд удовлетворил иск журналиста Ивана Голунова к МВД РФ, суд обязал ведомство выплатить ему 1,5 миллиона рублей после дела о подброшенных наркотиках,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:53
2022-12-09T18:18
иван голунов
московский городской суд
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил иск журналиста Ивана Голунова к МВД РФ, суд обязал ведомство выплатить ему 1,5 миллиона рублей после дела о подброшенных наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Сергей Бадамшин.“Мосгорсуд удовлетворил иск Ивана Голунова к МВД РФ о взыскании морального вреда, причиненного преступлением бывшими сотрудниками УВД по ЗАО, взыскав с МВД РФ 1,5 миллиона рублей”, - рассказал собеседник агентства.Бывшие борцы с распространением наркотиков из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы.В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Журналистское сообщество и общественность всколыхнула эта новость, люди выходили на пикеты против задержания Голунова, а соцсетях прошел флешмоб "Свободу Ивану Голунову". Впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. В свою очередь Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили. Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил ряд сотрудников полиции, включая двух генералов: главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.Изначально суд приговорил фигурантов на сроки от 5 до 12 лет, позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил им наказание на шесть-девять месяцев. Кроме того, суд лишил бывших стражей порядка званий.
https://ria.ru/20210721/sudya-1742255460.html
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иван голунов, московский городской суд, происшествия, россия, москва
Иван Голунов, Московский городской суд, Происшествия, Россия, Москва
17:53 09.12.2022 (обновлено: 18:18 09.12.2022)
 
Мосгорсуд взыщет 1,5 миллиона рублей с МВД в пользу Голунова

Мосгорсуд принял решение о взыскании 1,5 миллиона рублей с МВД в пользу Голунова

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИван Голунов
Иван Голунов - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил иск журналиста Ивана Голунова к МВД РФ, суд обязал ведомство выплатить ему 1,5 миллиона рублей после дела о подброшенных наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
“Мосгорсуд удовлетворил иск Ивана Голунова к МВД РФ о взыскании морального вреда, причиненного преступлением бывшими сотрудниками УВД по ЗАО, взыскав с МВД РФ 1,5 миллиона рублей”, - рассказал собеседник агентства.
Бывший сотрудники полиции Максим Уметбаев и Игорь Ляховец во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля 2021, 17:52
Судья, вынесший приговор полицейским по делу Голунова, подал в отставку
Бывшие борцы с распространением наркотиков из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы.
В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Журналистское сообщество и общественность всколыхнула эта новость, люди выходили на пикеты против задержания Голунова, а соцсетях прошел флешмоб "Свободу Ивану Голунову". Впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. В свою очередь Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили. Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил ряд сотрудников полиции, включая двух генералов: главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
Изначально суд приговорил фигурантов на сроки от 5 до 12 лет, позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил им наказание на шесть-девять месяцев. Кроме того, суд лишил бывших стражей порядка званий.
Журналист Иван Голунов у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая 2021, 13:31
Голунов отсудил пять миллионов рублей за подброшенные ему наркотики
 
Иван ГолуновМосковский городской судПроисшествияРоссияМосква
 
 
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