https://ria.ru/20221209/golunov-1837578801.html

Мосгорсуд взыщет 1,5 миллиона рублей с МВД в пользу Голунова

Мосгорсуд взыщет 1,5 миллиона рублей с МВД в пользу Голунова - РИА Новости, 09.12.2022

Мосгорсуд взыщет 1,5 миллиона рублей с МВД в пользу Голунова

Мосгорсуд удовлетворил иск журналиста Ивана Голунова к МВД РФ, суд обязал ведомство выплатить ему 1,5 миллиона рублей после дела о подброшенных наркотиках,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:53

2022-12-09T17:53

2022-12-09T18:18

иван голунов

московский городской суд

происшествия

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156080/65/1560806536_0:90:1860:1136_1920x0_80_0_0_c1f102871e6706a6168b4a87c7fb68e6.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил иск журналиста Ивана Голунова к МВД РФ, суд обязал ведомство выплатить ему 1,5 миллиона рублей после дела о подброшенных наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Сергей Бадамшин.“Мосгорсуд удовлетворил иск Ивана Голунова к МВД РФ о взыскании морального вреда, причиненного преступлением бывшими сотрудниками УВД по ЗАО, взыскав с МВД РФ 1,5 миллиона рублей”, - рассказал собеседник агентства.Бывшие борцы с распространением наркотиков из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы.В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Журналистское сообщество и общественность всколыхнула эта новость, люди выходили на пикеты против задержания Голунова, а соцсетях прошел флешмоб "Свободу Ивану Голунову". Впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. В свою очередь Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили. Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил ряд сотрудников полиции, включая двух генералов: главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.Изначально суд приговорил фигурантов на сроки от 5 до 12 лет, позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил им наказание на шесть-девять месяцев. Кроме того, суд лишил бывших стражей порядка званий.

https://ria.ru/20210721/sudya-1742255460.html

https://ria.ru/20210528/golunov-1734582670.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иван голунов, московский городской суд, происшествия, россия, москва