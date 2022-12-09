17:53 09.12.2022 (обновлено: 18:18 09.12.2022)
Мосгорсуд взыщет 1,5 миллиона рублей с МВД в пользу Голунова
Мосгорсуд принял решение о взыскании 1,5 миллиона рублей с МВД в пользу Голунова
Иван Голунов. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил иск журналиста Ивана Голунова к МВД РФ, суд обязал ведомство выплатить ему 1,5 миллиона рублей после дела о подброшенных наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
“Мосгорсуд удовлетворил иск Ивана Голунова к МВД РФ о взыскании морального вреда, причиненного преступлением бывшими сотрудниками УВД по ЗАО, взыскав с МВД РФ 1,5 миллиона рублей”, - рассказал собеседник агентства.
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Бывшие борцы с распространением наркотиков из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы.
В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Журналистское сообщество и общественность всколыхнула эта новость, люди выходили на пикеты против задержания Голунова, а соцсетях прошел флешмоб "Свободу Ивану Голунову". Впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. В свою очередь Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили. Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил ряд сотрудников полиции, включая двух генералов: главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
Изначально суд приговорил фигурантов на сроки от 5 до 12 лет, позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил им наказание на шесть-девять месяцев. Кроме того, суд лишил бывших стражей порядка званий.
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