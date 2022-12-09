16:18 09.12.2022 (обновлено: 17:41 09.12.2022)
Страны ЕАЭС продолжат решать вопросы торговли газом на двусторонней основе
Лукашенко: страны ЕАЭС не готовы торопиться с формированием единого газового рынка
© Sputnik / Владислав Ногай / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
© Sputnik / Владислав Ногай
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС не готовы торопиться с формированием единого рынка газа, решать эти вопросы до 2025 года государства будут на двусторонней основе.
"Ну и договорились, что мы будем спокойно идти, на большее не способны. И не только Россия, как оказывается, не готова к таким резким движениям, но практически все страны, которые сегодня добывают или покупают, к примеру, газ", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии в пятницу.
Белорусский президент напомнил, что в 2025 году партнеры в ЕАЭС должны выйти на единые энергетические рынки, в том числе по газу. Поэтому, по его словам, пока страны договорились, что на данном этапе будут решать соответствующие вопросы в двустороннем формате.
"Договорились, поскольку с 2025 года рынок будет работать: давайте не будем друг друга тут терзать, а на двусторонней основе урегулируем этот вопрос. На узком составе (заседания Высшего Евразийского экономического совета – ред.) мы об этом договорились", - рассказал Лукашенко.
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