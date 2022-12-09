https://ria.ru/20221209/gaz-1837530157.html

Страны ЕАЭС продолжат решать вопросы торговли газом на двусторонней основе

Страны ЕАЭС продолжат решать вопросы торговли газом на двусторонней основе - РИА Новости, 09.12.2022

Страны ЕАЭС продолжат решать вопросы торговли газом на двусторонней основе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС не готовы торопиться с формированием единого рынка газа, решать эти вопросы до 2025 года... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:18

2022-12-09T16:18

2022-12-09T17:41

александр лукашенко

белоруссия

россия

евразийский экономический союз

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МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС не готовы торопиться с формированием единого рынка газа, решать эти вопросы до 2025 года государства будут на двусторонней основе."Ну и договорились, что мы будем спокойно идти, на большее не способны. И не только Россия, как оказывается, не готова к таким резким движениям, но практически все страны, которые сегодня добывают или покупают, к примеру, газ", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии в пятницу.Белорусский президент напомнил, что в 2025 году партнеры в ЕАЭС должны выйти на единые энергетические рынки, в том числе по газу. Поэтому, по его словам, пока страны договорились, что на данном этапе будут решать соответствующие вопросы в двустороннем формате."Договорились, поскольку с 2025 года рынок будет работать: давайте не будем друг друга тут терзать, а на двусторонней основе урегулируем этот вопрос. На узком составе (заседания Высшего Евразийского экономического совета – ред.) мы об этом договорились", - рассказал Лукашенко.

https://ria.ru/20221020/lukashenko-1825350214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лукашенко, белоруссия, россия, евразийский экономический союз