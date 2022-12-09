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Страны ЕАЭС продолжат решать вопросы торговли газом на двусторонней основе - РИА Новости, 09.12.2022
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Страны ЕАЭС продолжат решать вопросы торговли газом на двусторонней основе
Страны ЕАЭС продолжат решать вопросы торговли газом на двусторонней основе - РИА Новости, 09.12.2022
Страны ЕАЭС продолжат решать вопросы торговли газом на двусторонней основе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС не готовы торопиться с формированием единого рынка газа, решать эти вопросы до 2025 года... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:18
2022-12-09T17:41
александр лукашенко
белоруссия
россия
евразийский экономический союз
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МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС не готовы торопиться с формированием единого рынка газа, решать эти вопросы до 2025 года государства будут на двусторонней основе."Ну и договорились, что мы будем спокойно идти, на большее не способны. И не только Россия, как оказывается, не готова к таким резким движениям, но практически все страны, которые сегодня добывают или покупают, к примеру, газ", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии в пятницу.Белорусский президент напомнил, что в 2025 году партнеры в ЕАЭС должны выйти на единые энергетические рынки, в том числе по газу. Поэтому, по его словам, пока страны договорились, что на данном этапе будут решать соответствующие вопросы в двустороннем формате."Договорились, поскольку с 2025 года рынок будет работать: давайте не будем друг друга тут терзать, а на двусторонней основе урегулируем этот вопрос. На узком составе (заседания Высшего Евразийского экономического совета – ред.) мы об этом договорились", - рассказал Лукашенко.
https://ria.ru/20221020/lukashenko-1825350214.html
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александр лукашенко, белоруссия, россия, евразийский экономический союз
Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Евразийский экономический союз
16:18 09.12.2022 (обновлено: 17:41 09.12.2022)
 
Страны ЕАЭС продолжат решать вопросы торговли газом на двусторонней основе

Лукашенко: страны ЕАЭС не готовы торопиться с формированием единого газового рынка

© Sputnik / Владислав Ногай / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Sputnik / Владислав Ногай
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
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МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС не готовы торопиться с формированием единого рынка газа, решать эти вопросы до 2025 года государства будут на двусторонней основе.
"Ну и договорились, что мы будем спокойно идти, на большее не способны. И не только Россия, как оказывается, не готова к таким резким движениям, но практически все страны, которые сегодня добывают или покупают, к примеру, газ", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии в пятницу.
Белорусский президент напомнил, что в 2025 году партнеры в ЕАЭС должны выйти на единые энергетические рынки, в том числе по газу. Поэтому, по его словам, пока страны договорились, что на данном этапе будут решать соответствующие вопросы в двустороннем формате.
"Договорились, поскольку с 2025 года рынок будет работать: давайте не будем друг друга тут терзать, а на двусторонней основе урегулируем этот вопрос. На узком составе (заседания Высшего Евразийского экономического совета – ред.) мы об этом договорились", - рассказал Лукашенко.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
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