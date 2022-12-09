https://ria.ru/20221209/eaes-1837445650.html

Лукашенко призвал убрать все торговые барьеры внутри ЕАЭС

Лукашенко призвал убрать все торговые барьеры внутри ЕАЭС - РИА Новости, 09.12.2022

Лукашенко призвал убрать все торговые барьеры внутри ЕАЭС

В ЕАЭС не должно оставаться барьеров во взаимной торговле, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:39

2022-12-09T12:39

2022-12-09T12:39

экономика

александр лукашенко

белоруссия

евразийский экономический союз

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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. В ЕАЭС не должно оставаться барьеров во взаимной торговле, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко.Заседание Высшего евразийского экономического совета – высшего органа Евразийского экономического союза – проходит в пятницу в Бишкеке. В состав совета входят главы государств-членов либо главы правительств государств-членов (в соответствии с законодательством своего государства) Евразийского экономического союза – Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии."Считаю, что у нас в принципе не должно оставаться барьеров во взаимной торговле – это суть организации нашего Союза", - подчеркнул белорусский лидер. По его словам, это решит задачи по обеспечению национальных рынков товарами критического импорта и координации действий при экспорте стратегически важных товаров, в первую очередь продовольствия."Но сегодня реальность такова, что мы продолжаем бороться с последствиями решений, принимаемых на национальном уровне. То лес вывезти на экспорт не можем, то международных автоперевозчиков не пропускаем – при этом поиск взаимоприемлемых решений растягивается на долгие месяцы. Совещаний порой много, решений мало", - посетовал президент.Лукашенко отметил необходимость в кратчайшие сроки обеспечить реальный выход на реализацию совместных проектов по созданию современнейших производств – фактически, производств будущего. "Это обязательный элемент нашего экономического суверенитета", - подчеркнул он."Мы уже в общем-то закалились (санкциями). Самое главное – мы не допустили падения уровня благосостояния граждан. Принятые в рамках Евразийского экономического союза решения позволили существенно снизить негативный эффект от санкционного давления и поддержать важные отрасли экономики", - сказал глава белорусского государства."Но останавливаться ни в коем случае нельзя. С учетом фундаментальных изменений в мире, наряду с решением текущих задач нам надо уделить самое пристальное внимание стратегическим направлениям развития Союза", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20221022/partnerstvo-1825858792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, александр лукашенко, белоруссия, евразийский экономический союз