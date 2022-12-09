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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 09.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/donbass-1837437152.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 09.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять ракет из РСЗО "Град" и еще пять ракет - по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:12
2022-12-09T12:12
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять ракет из РСЗО "Град" и еще пять ракет - по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.33 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 11.33 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.37 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 11.05 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.19 по Кировскому району Донецка - пять снарядов того же калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221209/obstrel-1837412812.html
https://ria.ru/20221209/svatovo-1837377162.html
донецк
макеевка
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
12:12 09.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке десять ракет из "Града"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять ракет из РСЗО "Град" и еще пять ракет - по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.33 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 11.33 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
11:02Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Представительство добавило, что в 11.37 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 11.05 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.19 по Кировскому району Донецка - пять снарядов того же калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
08:37Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Сватово
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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