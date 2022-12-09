https://ria.ru/20221209/donbass-1837437152.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 09.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять ракет из РСЗО "Град" и еще пять ракет - по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:12

2022-12-09T12:12

2022-12-09T12:12

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять ракет из РСЗО "Град" и еще пять ракет - по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.33 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 11.33 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.37 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 11.05 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.19 по Кировскому району Донецка - пять снарядов того же калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221209/obstrel-1837412812.html

https://ria.ru/20221209/svatovo-1837377162.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия