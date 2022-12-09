https://ria.ru/20221209/but-1837469853.html

Бут рассказал о планах после возвращения в Россию

Бут рассказал о планах после возвращения в Россию - РИА Новости, 09.12.2022

Бут рассказал о планах после возвращения в Россию

На период после восстановления здоровья российского бизнесмена Виктора Бута, вернувшегося в четверг домой в результате обмена заключенными между Россией и США,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:01

2022-12-09T14:01

2022-12-09T14:01

виктор бут

сша

россия

общество

бриттни грайнер

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. На период после восстановления здоровья российского бизнесмена Виктора Бута, вернувшегося в четверг домой в результате обмена заключенными между Россией и США, у супружеской четы Бутов "большие планы", они собираются вместе завершить ремонт своего дома, сообщила РИА Новости в пятницу жена россиянина Алла Бут."Наш дом требует ремонта, и я много лет уже поэтапно, по частям и по мере необходимости и возможности, этот ремонт делаю. Конечно, я Виктору про это по телефону рассказывала. Когда он попал сегодня ночью домой впервые за почти 15 лет и осмотрелся, мы даже немного поговорили о ремонте и решили, что вместе мы его точно полностью доделаем", - рассказала она."А еще Виктор очень рад и даже воодушевлен тем, что в его кабинете все осталось по-прежнему и что его немаленькая библиотека дождалась его в том состоянии, в котором он ее оставил много лет назад. Он даже несколько минут перебирал книги, как бы здороваясь с ними после долгой разлуки", - добавила жена Бута."Мы оба счастливы, что он снова дома, и что мы вместе в этом доме, который его столько лет ждал. Даже маленький щенок, который появился у нас совсем недавно, никогда раньше не видевший Виктора, признал его сразу, улегся у Виктора в ногах и заснул", - рассказала Алла Бут.Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бритни Грайнер.

https://ria.ru/20221209/but-1837469635.html

https://ria.ru/20221208/delo-1837311186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

виктор бут, сша, россия, общество, бриттни грайнер