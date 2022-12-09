https://ria.ru/20221209/afrika-1837576737.html

Путин прокомментировал слова Борреля об отношении африканцев к России

Путин прокомментировал слова Борреля об отношении африканцев к России - РИА Новости, 09.12.2022

Путин прокомментировал слова Борреля об отношении африканцев к России

Президент РФ Владимир Путин опроверг заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что в Африке не знают, где находится Россия: там знают и где она и... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:44

2022-12-09T17:44

2022-12-09T18:44

в мире

жозеп боррель

владимир путин

россия

африка

евросоюз

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БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин опроверг заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что в Африке не знают, где находится Россия: там знают и где она и какую роль она сыграла в ходе освобождения от колониализма.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин"."Боррель – большой крупный политический деятель современности, так о Брежневе когда-то говорили. Но в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия, в Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма. Нет практически ни одной африканской страны, которая не получила бы в свое время нашу поддержку политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную. У нас очень устойчивые добрые, дружеские отношения с африканскими странами и они продолжаются", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление Борреля.По его словам, если бы на Западе знали, где находится Африка и в каком состоянии находятся народы Африки, то "не препятствовали бы поставке на африканский континент российского продовольствия и российских удобрений, от которых зависит в конечном итоге и урожай в африканских странах и спасение сотен тысяч людей в Африке от голодной смерти".

https://ria.ru/20221208/borrel-1837343073.html

https://ria.ru/20221204/patriarkh-1836230754.html

россия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, владимир путин, россия, африка, евросоюз