https://ria.ru/20221208/zakhoronenie-1837166330.html

"Мечта археолога": в Британии нашли необычное 1300-летние захоронение

"Мечта археолога": в Британии нашли необычное 1300-летние захоронение - РИА Новости, 08.12.2022

"Мечта археолога": в Британии нашли необычное 1300-летние захоронение

В деревне Харпол в Нортгемптоншире нашли необычное 1300-летние захоронение, пишет The Guardian. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:04

2022-12-08T18:04

2022-12-08T18:04

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археология

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В деревне Харпол в Нортгемптоншире нашли необычное 1300-летние захоронение, пишет The Guardian.В нем покоилась женщина, умершая в 650 — 670 годах нашей эры. Ее скелет практически разложился. Пол смогли определить по зубам. Рядом с ней было ожерелье из 30 подвесок. Оно изготовлено из искусно обработанного золота, граната и полудрагоценных камней. Это самое роскошное украшение такого типа, когда-либо обнаруженное в Британии. В могиле был найден большой крест, захороненный лицевой стороной вниз — и эту загадку ученым еще предстоит разгадать. Там также есть два горшка. Они интересны тем, что в них еще сохранились остатки некого вещества — исследователи собираются его проанализировать. Археологи предполагают, что покойная была игуменьей или принцессой. Возможно, она была одной из первых женщин, достигших высокого поста в церкви. Однако какой бы набожной ни была умершая, в ее погребении прослеживаются и черты, характерные для языческих представлений. И это свидетельство смены эпохи, в которой жила эта женщина.

https://ria.ru/20221028/mumiya-1827234402.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология