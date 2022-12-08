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"Мечта археолога": в Британии нашли необычное 1300-летние захоронение - РИА Новости, 08.12.2022
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Культура
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"Мечта археолога": в Британии нашли необычное 1300-летние захоронение
"Мечта археолога": в Британии нашли необычное 1300-летние захоронение - РИА Новости, 08.12.2022
"Мечта археолога": в Британии нашли необычное 1300-летние захоронение
В деревне Харпол в Нортгемптоншире нашли необычное 1300-летние захоронение, пишет The Guardian. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:04
2022-12-08T18:04
культура
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археология
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В деревне Харпол в Нортгемптоншире нашли необычное 1300-летние захоронение, пишет The Guardian.В нем покоилась женщина, умершая в 650 — 670 годах нашей эры. Ее скелет практически разложился. Пол смогли определить по зубам. Рядом с ней было ожерелье из 30 подвесок. Оно изготовлено из искусно обработанного золота, граната и полудрагоценных камней. Это самое роскошное украшение такого типа, когда-либо обнаруженное в Британии. В могиле был найден большой крест, захороненный лицевой стороной вниз — и эту загадку ученым еще предстоит разгадать. Там также есть два горшка. Они интересны тем, что в них еще сохранились остатки некого вещества — исследователи собираются его проанализировать. Археологи предполагают, что покойная была игуменьей или принцессой. Возможно, она была одной из первых женщин, достигших высокого поста в церкви. Однако какой бы набожной ни была умершая, в ее погребении прослеживаются и черты, характерные для языческих представлений. И это свидетельство смены эпохи, в которой жила эта женщина.
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новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
18:04 08.12.2022
 
"Мечта археолога": в Британии нашли необычное 1300-летние захоронение

В Британии нашли необычное 1300-летние захоронение женщины, вероятно, игуменьи

© Фото : MOLA (Museum of London Archaeology)Реконструкция места захоронения в Нортгемптоншире, Великобритания
Реконструкция места захоронения в Нортгемптоншире, Великобритания - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : MOLA (Museum of London Archaeology)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В деревне Харпол в Нортгемптоншире нашли необычное 1300-летние захоронение, пишет The Guardian.
"Это самое значительное раннесредневековое женское погребение, когда-либо обнаруженное в Британии. Найти что-то подобное — мечта археолога", — еле сдерживает эмоции руководитель раскопок Левенте Бенсе Балаж.
В нем покоилась женщина, умершая в 650 — 670 годах нашей эры. Ее скелет практически разложился. Пол смогли определить по зубам. Рядом с ней было ожерелье из 30 подвесок. Оно изготовлено из искусно обработанного золота, граната и полудрагоценных камней. Это самое роскошное украшение такого типа, когда-либо обнаруженное в Британии.
© Фото : MOLA (Museum of London Archaeology)1300-летнее ожерелье из золота и драгоценных камней, обнаруженное при раскопках в Нортгемптоншире, Великобритания
1300-летнее ожерелье из золота и драгоценных камней, обнаруженное при раскопках в Нортгемптоншире, Великобритания - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : MOLA (Museum of London Archaeology)
1300-летнее ожерелье из золота и драгоценных камней, обнаруженное при раскопках в Нортгемптоншире, Великобритания
В могиле был найден большой крест, захороненный лицевой стороной вниз — и эту загадку ученым еще предстоит разгадать. Там также есть два горшка. Они интересны тем, что в них еще сохранились остатки некого вещества — исследователи собираются его проанализировать.
Археологи предполагают, что покойная была игуменьей или принцессой. Возможно, она была одной из первых женщин, достигших высокого поста в церкви.
Однако какой бы набожной ни была умершая, в ее погребении прослеживаются и черты, характерные для языческих представлений. И это свидетельство смены эпохи, в которой жила эта женщина.
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