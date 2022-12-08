https://ria.ru/20221208/zakharova-1837212404.html

Захарова отказалась комментировать слова Макрона о диалоге с Россией

Захарова отказалась комментировать слова Макрона о диалоге с Россией - РИА Новости, 08.12.2022

Захарова отказалась комментировать слова Макрона о диалоге с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с Москвой, заявила, что надоело... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:21

2022-12-08T14:21

2022-12-08T14:46

в мире

эммануэль макрон

франция

мария захарова

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с Москвой, заявила, что надоело комментировать слова.Ранее французский президент высказался о необходимости диалога с Россией и гарантиях безопасности РФ."Будут конкретные действия, наполненные реальным содержанием, - будем их комментировать. Слов говорится так много, и они настолько противоречат друг другу, что смысла нет останавливаться на них", - заявила она, добавив, что "в принципе посыл прекрасный, что за ним в практической плоскости - мне неизвестно".

https://ria.ru/20221204/bezopasnost-1836234498.html

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в мире, эммануэль макрон, франция, мария захарова