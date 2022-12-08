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Захарова отказалась комментировать слова Макрона о диалоге с Россией - РИА Новости, 08.12.2022
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Захарова отказалась комментировать слова Макрона о диалоге с Россией
Захарова отказалась комментировать слова Макрона о диалоге с Россией - РИА Новости, 08.12.2022
Захарова отказалась комментировать слова Макрона о диалоге с Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с Москвой, заявила, что надоело... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:21
2022-12-08T14:46
в мире
эммануэль макрон
франция
мария захарова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с Москвой, заявила, что надоело комментировать слова.Ранее французский президент высказался о необходимости диалога с Россией и гарантиях безопасности РФ."Будут конкретные действия, наполненные реальным содержанием, - будем их комментировать. Слов говорится так много, и они настолько противоречат друг другу, что смысла нет останавливаться на них", - заявила она, добавив, что "в принципе посыл прекрасный, что за ним в практической плоскости - мне неизвестно".
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в мире, эммануэль макрон, франция, мария захарова
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Мария Захарова
14:21 08.12.2022 (обновлено: 14:46 08.12.2022)
 
Захарова отказалась комментировать слова Макрона о диалоге с Россией

Захарова не видит смысла комментировать слова Макрона о диалоге из-за отсутствия действий

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с Москвой, заявила, что надоело комментировать слова.
Ранее французский президент высказался о необходимости диалога с Россией и гарантиях безопасности РФ.
"Вы знаете, честно говоря, надоело комментировать слова, хочется комментировать действия", - сказала она на брифинге в Москве.
"Будут конкретные действия, наполненные реальным содержанием, - будем их комментировать. Слов говорится так много, и они настолько противоречат друг другу, что смысла нет останавливаться на них", - заявила она, добавив, что "в принципе посыл прекрасный, что за ним в практической плоскости - мне неизвестно".
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 16:35
Пушков ответил на заявление Макрона словами из песни
 
В миреЭммануэль МакронФранцияМария Захарова
 
 
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