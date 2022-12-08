https://ria.ru/20221208/zakharova-1837212404.html
Захарова отказалась комментировать слова Макрона о диалоге с Россией
Захарова отказалась комментировать слова Макрона о диалоге с Россией - РИА Новости, 08.12.2022
Захарова отказалась комментировать слова Макрона о диалоге с Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с Москвой, заявила, что надоело... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:21
2022-12-08T14:21
2022-12-08T14:46
в мире
эммануэль макрон
франция
мария захарова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с Москвой, заявила, что надоело комментировать слова.Ранее французский президент высказался о необходимости диалога с Россией и гарантиях безопасности РФ."Будут конкретные действия, наполненные реальным содержанием, - будем их комментировать. Слов говорится так много, и они настолько противоречат друг другу, что смысла нет останавливаться на них", - заявила она, добавив, что "в принципе посыл прекрасный, что за ним в практической плоскости - мне неизвестно".
https://ria.ru/20221204/bezopasnost-1836234498.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, мария захарова
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Мария Захарова
14:21 08.12.2022 (обновлено: 14:46 08.12.2022)
Захарова отказалась комментировать слова Макрона о диалоге с Россией
Захарова не видит смысла комментировать слова Макрона о диалоге из-за отсутствия действий