Журналисты New York Times начали первую за 40 лет крупную забастовку

Журналисты New York Times в четверг начали однодневную массовую забастовку, которая станет первой в своем роде за более чем 40 лет, сообщила сама газета.

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Журналисты New York Times в четверг начали однодневную массовую забастовку, которая станет первой в своем роде за более чем 40 лет, сообщила сама газета.По ее данным, начавшие забастовку репортеры и редакторы заявили, что переговоры между их профсоюзом и компанией затянулись. Отмечается, что контракт между сторонами истек в марте 2021 года, с тех пор переговорщикам не удалось прийти к соглашению по зарплатам, медицинскому обслуживанию и другим вопросам.Забастовка продлится 24 часа, в ней принимают участие более 1,1 тысячи сотрудников."Предложение по заработной плате по-прежнему не соответствует экономическому моменту, сильно отставая как от инфляции, так и от средних темпов роста заработной платы в США", - говорится в заявлении профсоюза, которое приводит газета.Согласно заявлению на сайте нью-йоркского профсоюза журналистов NewsGuild of New York, на 13.00 четверга по времени восточного побережья США намечен митинг возле офиса New York Times.По сообщениям СМИ, это первая подобная забастовка сотрудников газеты за более чем 40 лет.

