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Главы оборонных ведомств стран СНГ и ШОС встретятся в Москве 9 декабря - РИА Новости, 08.12.2022
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Главы оборонных ведомств стран СНГ и ШОС встретятся в Москве 9 декабря
Главы оборонных ведомств стран СНГ и ШОС встретятся в Москве 9 декабря - РИА Новости, 08.12.2022
Главы оборонных ведомств стран СНГ и ШОС встретятся в Москве 9 декабря
Встреча глав оборонных ведомств стран ШОС и СНГ состоится 9 декабря в Москве, сообщили в минобороны Белоруссии. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:09
2022-12-08T12:09
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шос
снг
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МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Встреча глав оборонных ведомств стран ШОС и СНГ состоится 9 декабря в Москве, сообщили в минобороны Белоруссии."Девятого декабря 2022 года в Москве состоится встреча глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и государств – участников СНГ.️ В соответствии с повесткой дня стороны обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере обороны, обсудят вопросы, представляющий взаимный интерес", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского оборонного ведомства.
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москва, шос, снг, министерство обороны белоруссии, россия, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Москва, ШОС, СНГ, Министерство обороны Белоруссии, Россия, Белоруссия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:09 08.12.2022
 
Главы оборонных ведомств стран СНГ и ШОС встретятся в Москве 9 декабря

Минобороны Белоруссии: главы Минобороны стран СНГ и ШОС встретятся в Москве 9 декабря

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид центра Москвы
Вид центра Москвы - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Встреча глав оборонных ведомств стран ШОС и СНГ состоится 9 декабря в Москве, сообщили в минобороны Белоруссии.
"Девятого декабря 2022 года в Москве состоится встреча глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и государств – участников СНГ.️ В соответствии с повесткой дня стороны обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере обороны, обсудят вопросы, представляющий взаимный интерес", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского оборонного ведомства.
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МоскваШОССНГМинистерство обороны БелоруссииРоссияБелоруссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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