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Главы оборонных ведомств стран СНГ и ШОС встретятся в Москве 9 декабря

Главы оборонных ведомств стран СНГ и ШОС встретятся в Москве 9 декабря - РИА Новости, 08.12.2022

Главы оборонных ведомств стран СНГ и ШОС встретятся в Москве 9 декабря

Встреча глав оборонных ведомств стран ШОС и СНГ состоится 9 декабря в Москве, сообщили в минобороны Белоруссии. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:09

2022-12-08T12:09

2022-12-08T12:09

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снг

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МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Встреча глав оборонных ведомств стран ШОС и СНГ состоится 9 декабря в Москве, сообщили в минобороны Белоруссии."Девятого декабря 2022 года в Москве состоится встреча глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и государств – участников СНГ.️ В соответствии с повесткой дня стороны обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере обороны, обсудят вопросы, представляющий взаимный интерес", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20221207/belorussiya-1836959822.html

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