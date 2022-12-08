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Биография Елены Валюшкиной - РИА Новости, 08.12.2022
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Биография Елены Валюшкиной
Биография Елены Валюшкиной - РИА Новости, 08.12.2022
Биография Елены Валюшкиной
Российская актриса театра и кино Елена Викторовна Валюшкина родилась 8 декабря 1962 года в Потсдаме (ГДР, ныне Германия). Ее отец был военным и служил в... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T00:46
2022-12-08T00:46
справки
елена валюшкина
потсдам
бийск
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Российская актриса театра и кино Елена Викторовна Валюшкина родилась 8 декабря 1962 года в Потсдаме (ГДР, ныне Германия). Ее отец был военным и служил в ограниченном контингенте советских войск в Германии. Позже семья переехала в Бийск Алтайского края. В 1984 году Елена Валюшкина окончила Московское театральное училище имени М.С. Щепкина (ныне Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина), курс Виктора Коршунова и Владимира Сулимова. С 1984 года работает в Театре имени Моссовета. Играла в спектаклях: "Глазами клоуна" (Генриетта, Девушка в варьете), "Синее небо, а в нем облака" (Девушка, Старушка), "Женский стол в "Охотничьем зале" (Бучкина), "Кошка, которая гуляла сама по себе" (Кошка), "Дорогая Елена Сергеевна!" (Ляля), "Братья Карамазовы" (Грушенька), "Кафе Превера" (Барбара), "Кин, или Гений и беспутство" (Анна Дэмби), "Как важно быть серьезным" (Сесили Кардью), "Двенадцатая ночь, или Все равно что" (Мария), "Учитель танцев" (Лисена), "Ревизор" (Анна Андреевна) и др. В текущем репертуаре задействована в спектаклях "БЕСприданница" (Харита Игнатьевна Огудалова), "Как важно быть серьезным" (Леди Августа Брэкнелл), "Не все коту масленица" (Дарья Федосеевна Круглова). Дебютировала в кино в 1982 году в комедии "Не хочу быть взрослым". В 1984 году сыграла главную роль в музыкальной комедии режиссера Марка Захарова "Формула любви" и приобрела всесоюзную известность.Актриса также снималась в таких фильмах и сериалах, как "Граница: Таежный роман" (2000), "Черная молния" (2009), "Предлагаемые обстоятельства" (2009), "Счастье по контракту" (2010), "Горько!" (2013), "Отмена всех ограничений" (2014), "Мамочки" (2015), "Лондонград. Знай наших" (2015), "Давайте познакомимся" (2016), "Последний богатырь" (2017), "Я худею" (2018), "Шахматная королева" (2018), "ИП Пирогова" (2019), "Корни" (2020), "Аист на крыше" (2021) и др.Принимала участие в озвучивании мультсериала "Черепашки мутанты ниндзя" (1987-1996). Елена Валюшкина также пробовала себя в качестве телеведущей. Вела, в частности, программы "Сдается! С ремонтом" на телеканале "Домашний", "С новым домом" на канале "Россия-1".Заслуженная артистка Российской Федерации (1995).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, елена валюшкина, потсдам, бийск
Справки, Елена Валюшкина, Потсдам, Бийск
00:46 08.12.2022
 

Биография Елены Валюшкиной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПремьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Премьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
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Российская актриса театра и кино Елена Викторовна Валюшкина родилась 8 декабря 1962 года в Потсдаме (ГДР, ныне Германия). Ее отец был военным и служил в ограниченном контингенте советских войск в Германии. Позже семья переехала в Бийск Алтайского края.
В 1984 году Елена Валюшкина окончила Московское театральное училище имени М.С. Щепкина (ныне Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина), курс Виктора Коршунова и Владимира Сулимова.
С 1984 года работает в Театре имени Моссовета. Играла в спектаклях: "Глазами клоуна" (Генриетта, Девушка в варьете), "Синее небо, а в нем облака" (Девушка, Старушка), "Женский стол в "Охотничьем зале" (Бучкина), "Кошка, которая гуляла сама по себе" (Кошка), "Дорогая Елена Сергеевна!" (Ляля), "Братья Карамазовы" (Грушенька), "Кафе Превера" (Барбара), "Кин, или Гений и беспутство" (Анна Дэмби), "Как важно быть серьезным" (Сесили Кардью), "Двенадцатая ночь, или Все равно что" (Мария), "Учитель танцев" (Лисена), "Ревизор" (Анна Андреевна) и др.
В текущем репертуаре задействована в спектаклях "БЕСприданница" (Харита Игнатьевна Огудалова), "Как важно быть серьезным" (Леди Августа Брэкнелл), "Не все коту масленица" (Дарья Федосеевна Круглова).
Дебютировала в кино в 1982 году в комедии "Не хочу быть взрослым". В 1984 году сыграла главную роль в музыкальной комедии режиссера Марка Захарова "Формула любви" и приобрела всесоюзную известность.
Актриса также снималась в таких фильмах и сериалах, как "Граница: Таежный роман" (2000), "Черная молния" (2009), "Предлагаемые обстоятельства" (2009), "Счастье по контракту" (2010), "Горько!" (2013), "Отмена всех ограничений" (2014), "Мамочки" (2015), "Лондонград. Знай наших" (2015), "Давайте познакомимся" (2016), "Последний богатырь" (2017), "Я худею" (2018), "Шахматная королева" (2018), "ИП Пирогова" (2019), "Корни" (2020), "Аист на крыше" (2021) и др.
Принимала участие в озвучивании мультсериала "Черепашки мутанты ниндзя" (1987-1996).
Елена Валюшкина также пробовала себя в качестве телеведущей. Вела, в частности, программы "Сдается! С ремонтом" на телеканале "Домашний", "С новым домом" на канале "Россия-1".
Заслуженная артистка Российской Федерации (1995).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЕлена ВалюшкинаПотсдамБийск
 
 
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