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Биография Елены Валюшкиной

Биография Елены Валюшкиной - РИА Новости, 08.12.2022

Биография Елены Валюшкиной

Российская актриса театра и кино Елена Викторовна Валюшкина родилась 8 декабря 1962 года в Потсдаме (ГДР, ныне Германия). Ее отец был военным и служил в... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T00:46

2022-12-08T00:46

2022-12-08T00:46

справки

елена валюшкина

потсдам

бийск

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Российская актриса театра и кино Елена Викторовна Валюшкина родилась 8 декабря 1962 года в Потсдаме (ГДР, ныне Германия). Ее отец был военным и служил в ограниченном контингенте советских войск в Германии. Позже семья переехала в Бийск Алтайского края. В 1984 году Елена Валюшкина окончила Московское театральное училище имени М.С. Щепкина (ныне Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина), курс Виктора Коршунова и Владимира Сулимова. С 1984 года работает в Театре имени Моссовета. Играла в спектаклях: "Глазами клоуна" (Генриетта, Девушка в варьете), "Синее небо, а в нем облака" (Девушка, Старушка), "Женский стол в "Охотничьем зале" (Бучкина), "Кошка, которая гуляла сама по себе" (Кошка), "Дорогая Елена Сергеевна!" (Ляля), "Братья Карамазовы" (Грушенька), "Кафе Превера" (Барбара), "Кин, или Гений и беспутство" (Анна Дэмби), "Как важно быть серьезным" (Сесили Кардью), "Двенадцатая ночь, или Все равно что" (Мария), "Учитель танцев" (Лисена), "Ревизор" (Анна Андреевна) и др. В текущем репертуаре задействована в спектаклях "БЕСприданница" (Харита Игнатьевна Огудалова), "Как важно быть серьезным" (Леди Августа Брэкнелл), "Не все коту масленица" (Дарья Федосеевна Круглова). Дебютировала в кино в 1982 году в комедии "Не хочу быть взрослым". В 1984 году сыграла главную роль в музыкальной комедии режиссера Марка Захарова "Формула любви" и приобрела всесоюзную известность.Актриса также снималась в таких фильмах и сериалах, как "Граница: Таежный роман" (2000), "Черная молния" (2009), "Предлагаемые обстоятельства" (2009), "Счастье по контракту" (2010), "Горько!" (2013), "Отмена всех ограничений" (2014), "Мамочки" (2015), "Лондонград. Знай наших" (2015), "Давайте познакомимся" (2016), "Последний богатырь" (2017), "Я худею" (2018), "Шахматная королева" (2018), "ИП Пирогова" (2019), "Корни" (2020), "Аист на крыше" (2021) и др.Принимала участие в озвучивании мультсериала "Черепашки мутанты ниндзя" (1987-1996). Елена Валюшкина также пробовала себя в качестве телеведущей. Вела, в частности, программы "Сдается! С ремонтом" на телеканале "Домашний", "С новым домом" на канале "Россия-1".Заслуженная артистка Российской Федерации (1995).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, елена валюшкина, потсдам, бийск