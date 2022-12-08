https://ria.ru/20221208/uchastok-1837093794.html

В Уфе многодетным семьям выделили земельные участки без инфраструктуры

В Уфе многодетным семьям выделили земельные участки без инфраструктуры - РИА Новости, 08.12.2022

В Уфе многодетным семьям выделили земельные участки без инфраструктуры

Следователи возбудили дело о халатности против мэрии Уфы, которая 10 лет назад выделила земельные участки многодетным семьям и не обеспечила территорию... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T00:00

2022-12-08T00:00

2022-12-08T00:00

происшествия

александр бастрыкин

уфа

россия

калининский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96682/14/966821408_0:424:2888:2048_1920x0_80_0_0_880df7c7d6776f9ac727444202bc496e.jpg

УФА, 7 дек – РИА Новости. Следователи возбудили дело о халатности против мэрии Уфы, которая 10 лет назад выделила земельные участки многодетным семьям и не обеспечила территорию необходимой инфраструктурой, сообщает СУСК РФ по Башкирии.СКР сообщает, что в ходе приема граждан председателю ведомства Александру Бастрыкину пожаловалась инициативная группа многодетных семей и семей с детьми-инвалидами из Башкирии. Люди рассказали, что в рамках реализации федерального проекта в 2014 году им выделили земельные участки в населенных пунктах Елкибаево и Самохваловка, входящих в состав города Уфы, но не обеспечили дорогами, больницами, водоснабжением и школой."Обеспокоенность вызывает ситуация с лекарственным обеспечением и медицинской помощью. Удаленность поликлиники и отсутствие оборудованных транспортных средств осложняет посещение специалистов и препятствует полноценному и регулярному проведению реабилитационных мероприятий. Систематические перебои с электроснабжением также нарушают права заявителей на комфортные условия проживания. Кроме того, по утверждению обратившихся, их необоснованно ограничили в сроках проведения газификации. Обращения граждан в различные инстанции не дали результата", - говорится в сообщении.По данным ведомства, следствие 11 ноября 2022 года возбудило по данному факту уголовное дело о халатности, но решение было отменено прокуратурой. Бастрыкин поручил незамедлительно повторно возбудить уголовное дело."По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по обращениям граждан о ненадлежащем благоустройстве населённых пунктов Федоровка, Елкибаево, Самохваловка и Карпово Калининского района г. Уфы", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.По версии следствия, в 2012-2013 годах на основании решения совета городского округа Уфы и постановления главы администрации города в целях обеспечения земельными участками многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, на землях, расположенных вокруг населенных пунктов Федоровка, Елкибаево, Самохваловка и Карпово, были образованы земельные участки для целей индивидуального жилищного строительства, после чего предоставлены гражданам из вышеуказанных категорий. Всего в период с 2013 по 2022 год выделено 2100 земельных участков."Однако вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами администрации Калининского района г. Уфы, администрации г. Уфы, а также подведомственных ей управлений в течение почти 10 лет на указанных территориях не обеспечена безопасная среда жизнедеятельности, не созданы условия для получения качественного образования и медицинского обслуживания местными жителями, в том числе лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствует газоснабжение, водоотведение, дорожная, транспортная и иная социальная инфраструктура, уличное освещение в границах населенных пунктов, не обеспечивается отлов бродячих собак", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин допущенных нарушений. В ходе расследования лицам, ответственным за надлежащую организацию работы по благоустройству указанных населенных пунктов, будет дана правовая оценка.

https://ria.ru/20221130/obraschenie-1835244983.html

https://ria.ru/20221123/vyplaty-1833773462.html

https://ria.ru/20221025/lgoty-1826711466.html

уфа

россия

калининский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр бастрыкин, уфа, россия, калининский район