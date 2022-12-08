https://ria.ru/20221208/turtsiya-1837119703.html

США вооружают РПК в районах, где Анкара запланировала операцию, пишут СМИ

США вооружают РПК в районах, где Анкара запланировала операцию, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022

США вооружают РПК в районах, где Анкара запланировала операцию, пишут СМИ

CША продолжают оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции), возобновив с боевиками патрулирование на севере Сирии и вооружая их в... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T09:40

2022-12-08T09:40

2022-12-08T09:40

в мире

турция

сша

сирия

рабочая партия курдистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576834407_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_a63e34526b3944374f29305ff23e6fe4.jpg

АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. CША продолжают оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции), возобновив с боевиками патрулирование на севере Сирии и вооружая их в районах, где ВС Турции собираются провести наземную операцию, пишет в четверг газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в органах безопасности.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная."Пока идет подготовка к операции против лагерей РПК на севере Сирии, США, обучающие террористов, предприняли еще один шаг. Объявив о возобновлении патрулирования с РПК/YPG, США также направили террористической организации послание: "Мы с вами!", - пишет газета.По ее данным, высокопоставленный чиновник США, выступая на условиях анонимности перед международными СМИ, заявил, что "патрули будут расширяться". "Николас Грейнджер, специальный посланник США по вопросам отношений с РПК, заявил, что его страна выступает против военных действий Турции", - пишет издание.Газета со ссылкой на источники в органах безопасности сообщила, что РПК/YPG перебросили ракеты Tow в деревню Зувейен и деревню Шейх Иса в Аль-Бабе.По ее информации, "организация направила не менее 100" боевиков в Айн-Иссу, "которая входит в число возможных целей Турции", и около 30 боевиков "в деревню Аль-Челебие в Айн-эль-Арабе (Кобани)".В сообщении газеты отмечается, что "что РПК, разместившая снайперов в деревне Хасда в Камышлы, хотела нацелиться на военнослужащих турецких вооруженных сил, дежурящих на границе". "Продолжается мобилизация РПК в Тель-Рифаате, одной из целей операции Турции. Также сообщалось, что организация развернула три группы по 50 человек в районе Соганеке и направила многоствольные ракетные установки для нападения на военнослужащих ВС Турции, находящихся на службе в районе Хазван", - утверждает издание.По данным газеты, "установлено, что РПК при поддержке США направила тяжелое вооружение в Дырбесие для нападения на подразделения турецких вооруженных сил и гражданских лиц в регионе проведения операций". "Из отчетов также стало известно, что РПК завозит в школу вблизи турецкой границы оружие и боеприпасы, а в деревне Мухсенли в Манбидже было установлено большое количество мин", - пишет издание.

https://ria.ru/20221201/siriya-1835605840.html

https://ria.ru/20221129/siriya-1834991470.html

турция

сша

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сша, сирия, рабочая партия курдистана