https://ria.ru/20221208/turtsiya-1837119703.html
США вооружают РПК в районах, где Анкара запланировала операцию, пишут СМИ
США вооружают РПК в районах, где Анкара запланировала операцию, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
США вооружают РПК в районах, где Анкара запланировала операцию, пишут СМИ
CША продолжают оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции), возобновив с боевиками патрулирование на севере Сирии и вооружая их в... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T09:40
2022-12-08T09:40
2022-12-08T09:40
в мире
турция
сша
сирия
рабочая партия курдистана
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. CША продолжают оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции), возобновив с боевиками патрулирование на севере Сирии и вооружая их в районах, где ВС Турции собираются провести наземную операцию, пишет в четверг газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в органах безопасности.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная."Пока идет подготовка к операции против лагерей РПК на севере Сирии, США, обучающие террористов, предприняли еще один шаг. Объявив о возобновлении патрулирования с РПК/YPG, США также направили террористической организации послание: "Мы с вами!", - пишет газета.По ее данным, высокопоставленный чиновник США, выступая на условиях анонимности перед международными СМИ, заявил, что "патрули будут расширяться". "Николас Грейнджер, специальный посланник США по вопросам отношений с РПК, заявил, что его страна выступает против военных действий Турции", - пишет издание.Газета со ссылкой на источники в органах безопасности сообщила, что РПК/YPG перебросили ракеты Tow в деревню Зувейен и деревню Шейх Иса в Аль-Бабе.По ее информации, "организация направила не менее 100" боевиков в Айн-Иссу, "которая входит в число возможных целей Турции", и около 30 боевиков "в деревню Аль-Челебие в Айн-эль-Арабе (Кобани)".В сообщении газеты отмечается, что "что РПК, разместившая снайперов в деревне Хасда в Камышлы, хотела нацелиться на военнослужащих турецких вооруженных сил, дежурящих на границе". "Продолжается мобилизация РПК в Тель-Рифаате, одной из целей операции Турции. Также сообщалось, что организация развернула три группы по 50 человек в районе Соганеке и направила многоствольные ракетные установки для нападения на военнослужащих ВС Турции, находящихся на службе в районе Хазван", - утверждает издание.По данным газеты, "установлено, что РПК при поддержке США направила тяжелое вооружение в Дырбесие для нападения на подразделения турецких вооруженных сил и гражданских лиц в регионе проведения операций". "Из отчетов также стало известно, что РПК завозит в школу вблизи турецкой границы оружие и боеприпасы, а в деревне Мухсенли в Манбидже было установлено большое количество мин", - пишет издание.
https://ria.ru/20221201/siriya-1835605840.html
https://ria.ru/20221129/siriya-1834991470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сша, сирия, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, США, Сирия, Рабочая партия Курдистана
США вооружают РПК в районах, где Анкара запланировала операцию, пишут СМИ
Yeni Şafak: США вооружают РПК в районах, где ВС Турции собираются провести операцию
АНКАРА, 8 дек – РИА Новости.
CША продолжают оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции), возобновив с боевиками патрулирование на севере Сирии и вооружая их в районах, где ВС Турции собираются провести наземную операцию, пишет в четверг газета Yeni Şafak
со ссылкой на источники в органах безопасности.
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана
" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака
. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
"Пока идет подготовка к операции против лагерей РПК на севере Сирии, США
, обучающие террористов, предприняли еще один шаг. Объявив о возобновлении патрулирования с РПК/YPG, США также направили террористической организации послание: "Мы с вами!", - пишет газета.
По ее данным, высокопоставленный чиновник США, выступая на условиях анонимности перед международными СМИ, заявил, что "патрули будут расширяться". "Николас Грейнджер, специальный посланник США по вопросам отношений с РПК, заявил, что его страна выступает против военных действий Турции", - пишет издание.
Газета со ссылкой на источники в органах безопасности сообщила, что РПК/YPG перебросили ракеты Tow в деревню Зувейен и деревню Шейх Иса в Аль-Бабе.
По ее информации, "организация направила не менее 100" боевиков в Айн-Иссу, "которая входит в число возможных целей Турции", и около 30 боевиков "в деревню Аль-Челебие в Айн-эль-Арабе (Кобани)".
В сообщении газеты отмечается, что "что РПК, разместившая снайперов в деревне Хасда в Камышлы, хотела нацелиться на военнослужащих турецких вооруженных сил, дежурящих на границе". "Продолжается мобилизация РПК в Тель-Рифаате, одной из целей операции Турции. Также сообщалось, что организация развернула три группы по 50 человек в районе Соганеке и направила многоствольные ракетные установки для нападения на военнослужащих ВС Турции, находящихся на службе в районе Хазван", - утверждает издание.
По данным газеты, "установлено, что РПК при поддержке США направила тяжелое вооружение в Дырбесие для нападения на подразделения турецких вооруженных сил и гражданских лиц в регионе проведения операций". "Из отчетов также стало известно, что РПК завозит в школу вблизи турецкой границы оружие и боеприпасы, а в деревне Мухсенли в Манбидже было установлено большое количество мин", - пишет издание.