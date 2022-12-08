https://ria.ru/20221208/trevoga-1837256446.html

В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога

В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 08.12.2022

В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога

Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:59

2022-12-08T15:59

2022-12-08T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

днепропетровская область

полтавская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры."Полтавская область: объявлена сегодня в 15:46. Харьковская область: объявлена сегодня в 15:46. Днепропетровская область: объявлена сегодня в 15:46", - указано на онлайн-карте.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221208/naemniki-1837200714.html

харьковская область

днепропетровская область

полтавская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьковская область, днепропетровская область, полтавская область, украина