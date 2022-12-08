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В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/trevoga-1837256446.html
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 08.12.2022
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:59
2022-12-08T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
днепропетровская область
полтавская область
украина
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры."Полтавская область: объявлена сегодня в 15:46. Харьковская область: объявлена сегодня в 15:46. Днепропетровская область: объявлена сегодня в 15:46", - указано на онлайн-карте.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, днепропетровская область, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Днепропетровская область, Полтавская область, Украина
15:59 08.12.2022
 
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога

В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.
"Полтавская область: объявлена сегодня в 15:46. Харьковская область: объявлена сегодня в 15:46. Днепропетровская область: объявлена сегодня в 15:46", - указано на онлайн-карте.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 13:55Специальная военная операция на Украине
ВКС России уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьДнепропетровская областьПолтавская областьУкраина
 
 
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