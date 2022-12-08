https://ria.ru/20221208/trevoga-1837256446.html
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 08.12.2022
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:59
2022-12-08T15:59
2022-12-08T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
днепропетровская область
полтавская область
украина
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры."Полтавская область: объявлена сегодня в 15:46. Харьковская область: объявлена сегодня в 15:46. Днепропетровская область: объявлена сегодня в 15:46", - указано на онлайн-карте.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221208/naemniki-1837200714.html
харьковская область
днепропетровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, днепропетровская область, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Днепропетровская область, Полтавская область, Украина
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога
В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога