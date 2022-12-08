СМИ: два потенциально секретных документа обнаружили в хранилище Трампа
CBS News: еще два потенциально секретных документа обнаружили в хранилище Трампа
© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Представители бывшего президента США Дональда Трампа нашли у него в хранилище еще два потенциально секретных документа, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на чиновника.
"Как подтвердил CBS News американский чиновник, представители бывшего президента Дональда Трампа уведомили ФБР о том, что обнаружили еще один набор потенциально конфиденциальных документов в хранилище в Уэст-Палм-Бич, Флорида. В запечатанной коробке находилось два документа с секретными маркировками вдобавок к более чем 300 документам с секретными маркировками, которые были найдены в этом году на объектах Трампа. Документы были переданы ФБР", - сообщает телеканал.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что адвокаты Трампа за последние недели провели обыски не менее чем в двух принадлежащих ему объектах недвижимости на предмет возможного нахождения там секретных документов. Газета отмечала, что по итогам обысков юристы не обнаружили никаких секретных документов.
Флоридское поместье Трампа Мар-а-Лаго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Сам Трамп утверждает, что все документы, которые он вывез из Белого дома в поместье во Флориде, он рассекретил будучи президентом, отметив, что глава государства может сделать это, "просто подумав об этом".