https://ria.ru/20221208/tramp-1837209929.html

СМИ: два потенциально секретных документа обнаружили в хранилище Трампа

СМИ: два потенциально секретных документа обнаружили в хранилище Трампа - РИА Новости, 08.12.2022

СМИ: два потенциально секретных документа обнаружили в хранилище Трампа

Представители бывшего президента США Дональда Трампа нашли у него в хранилище еще два потенциально секретных документа, сообщает телеканал CBS News со ссылкой... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:15

2022-12-08T14:15

2022-12-08T14:15

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Представители бывшего президента США Дональда Трампа нашли у него в хранилище еще два потенциально секретных документа, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на чиновника."Как подтвердил CBS News американский чиновник, представители бывшего президента Дональда Трампа уведомили ФБР о том, что обнаружили еще один набор потенциально конфиденциальных документов в хранилище в Уэст-Палм-Бич, Флорида. В запечатанной коробке находилось два документа с секретными маркировками вдобавок к более чем 300 документам с секретными маркировками, которые были найдены в этом году на объектах Трампа. Документы были переданы ФБР", - сообщает телеканал.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что адвокаты Трампа за последние недели провели обыски не менее чем в двух принадлежащих ему объектах недвижимости на предмет возможного нахождения там секретных документов. Газета отмечала, что по итогам обысков юристы не обнаружили никаких секретных документов.Флоридское поместье Трампа Мар-а-Лаго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Сам Трамп утверждает, что все документы, которые он вывез из Белого дома в поместье во Флориде, он рассекретил будучи президентом, отметив, что глава государства может сделать это, "просто подумав об этом".

https://ria.ru/20221207/tramp-1836829926.html

https://ria.ru/20221203/zelenskiy-1836097435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, дональд трамп, сша, фбр, флорида