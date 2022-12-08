Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области запустят сервис для промышленников "Станкофонд" - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20221208/stankofond-1837190762.html
В Нижегородской области запустят сервис для промышленников "Станкофонд"
В Нижегородской области запустят сервис для промышленников "Станкофонд" - РИА Новости, 08.12.2022
В Нижегородской области запустят сервис для промышленников "Станкофонд"
Информационный сервис для промышленников "Станкофонд", позволяющий узнать о наличии свободных производственных мощностей, будет запущен в Нижегородской области... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:20
2022-12-08T13:20
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592624890_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_1b73a75204c9f6c67c5f991a860127bc.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Информационный сервис для промышленников "Станкофонд", позволяющий узнать о наличии свободных производственных мощностей, будет запущен в Нижегородской области в первом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона.Платформа "Станкофонд" станет частью цифровой экосистемы импортозамещения "СделаемвРоссии.рф", которая связывает заказчиков и исполнителей.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что создание информационного сервиса для промышленников стало возможным благодаря реализации регионального плана поддержки экономики."Еще весной мы определили основные направления работы по поддержке экономики. Проводили и проводим совместные мероприятия с бизнесом, промышленниками, в ходе которых вырабатываются конкретные решения. Мы видим, что предприятиям сегодня очень важно укрепление партнерских связей и создание новых кооперационных цепочек. Вместе с тем времени на их поиск хватает далеко не всегда, решения должны быть оперативными. Цифровые инструменты позволяют значительно ускорить и упростить процесс. В результате все это выгодно и заказчикам, и поставщикам", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, поиск новых партнеров и создание импортозамещающих производств – в числе важнейших задач, которые сейчас стоят перед регионом."Промышленность – одна из основных отраслей экономики Нижегородской области. Влияние санкций на нее оказалось ощутимым, некоторые предприятия столкнулись с ограничениями по поставкам комплектующих из-за рубежа. Для решения задач по поиску новых партнеров у нас был создан Центр импорта и импортозамещения. Сегодня он работает более чем с 300 предприятиями как из Нижегородской области, так и из других регионов. Разрабатываются и запускаются сервисы, упрощающие поиск необходимой продукции. Уже начал работу портал "СделаемвРоссии.рф", а в ближайшее время будет запущен "Станкофонд", - приводятся в сообщении слова Саносяна.Предприятия смогут разместить в системе информацию о доступных промышленных средствах производства, коммунальной технике, строительном, сельскохозяйственном и прочем оборудовании."Владельцу технических мощностей достаточно указать наименование оборудования, его характеристики и доступность, чтобы заинтересованные специалисты увидели возможности арендодателя. Арендаторы смогут выбрать оборудование по характеристикам, мощности, размерам и весу обрабатываемой заготовки, доступности, наличию персонала. Кроме того, сервис позволит провести поиск необходимого свободного оборудования с географической привязкой, чтобы уменьшить логистическое плечо", - сообщил руководитель Центра импорта и импортозамещения Андрей Кузнецов.
https://ria.ru/20221206/avtobusy-1836749676.html
https://ria.ru/20221205/dorogi-1836477363.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592624890_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5a00ffc099c5106c337e64da6cef12a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин
13:20 08.12.2022
 

В Нижегородской области запустят сервис для промышленников "Станкофонд"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Информационный сервис для промышленников "Станкофонд", позволяющий узнать о наличии свободных производственных мощностей, будет запущен в Нижегородской области в первом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Платформа "Станкофонд" станет частью цифровой экосистемы импортозамещения "СделаемвРоссии.рф", которая связывает заказчиков и исполнителей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что создание информационного сервиса для промышленников стало возможным благодаря реализации регионального плана поддержки экономики.
"Еще весной мы определили основные направления работы по поддержке экономики. Проводили и проводим совместные мероприятия с бизнесом, промышленниками, в ходе которых вырабатываются конкретные решения. Мы видим, что предприятиям сегодня очень важно укрепление партнерских связей и создание новых кооперационных цепочек. Вместе с тем времени на их поиск хватает далеко не всегда, решения должны быть оперативными. Цифровые инструменты позволяют значительно ускорить и упростить процесс. В результате все это выгодно и заказчикам, и поставщикам", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 17:46Нижегородская область
Нижегородская область получит еще 46 школьных автобусов и 12 скорых
Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, поиск новых партнеров и создание импортозамещающих производств – в числе важнейших задач, которые сейчас стоят перед регионом.
"Промышленность – одна из основных отраслей экономики Нижегородской области. Влияние санкций на нее оказалось ощутимым, некоторые предприятия столкнулись с ограничениями по поставкам комплектующих из-за рубежа. Для решения задач по поиску новых партнеров у нас был создан Центр импорта и импортозамещения. Сегодня он работает более чем с 300 предприятиями как из Нижегородской области, так и из других регионов. Разрабатываются и запускаются сервисы, упрощающие поиск необходимой продукции. Уже начал работу портал "СделаемвРоссии.рф", а в ближайшее время будет запущен "Станкофонд", - приводятся в сообщении слова Саносяна.
Предприятия смогут разместить в системе информацию о доступных промышленных средствах производства, коммунальной технике, строительном, сельскохозяйственном и прочем оборудовании.
"Владельцу технических мощностей достаточно указать наименование оборудования, его характеристики и доступность, чтобы заинтересованные специалисты увидели возможности арендодателя. Арендаторы смогут выбрать оборудование по характеристикам, мощности, размерам и весу обрабатываемой заготовки, доступности, наличию персонала. Кроме того, сервис позволит провести поиск необходимого свободного оборудования с географической привязкой, чтобы уменьшить логистическое плечо", - сообщил руководитель Центра импорта и импортозамещения Андрей Кузнецов.
Вид на Нагорную часть и обледеневшую Оку в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 17:27Нижегородская область
В Нижегородской области завершился ремонт дорог у школ и детсадов
 
Нижегородская областьНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала