https://ria.ru/20221208/stankofond-1837190762.html
В Нижегородской области запустят сервис для промышленников "Станкофонд"
В Нижегородской области запустят сервис для промышленников "Станкофонд" - РИА Новости, 08.12.2022
В Нижегородской области запустят сервис для промышленников "Станкофонд"
Информационный сервис для промышленников "Станкофонд", позволяющий узнать о наличии свободных производственных мощностей, будет запущен в Нижегородской области... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:20
2022-12-08T13:20
2022-12-08T13:20
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Информационный сервис для промышленников "Станкофонд", позволяющий узнать о наличии свободных производственных мощностей, будет запущен в Нижегородской области в первом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона.Платформа "Станкофонд" станет частью цифровой экосистемы импортозамещения "СделаемвРоссии.рф", которая связывает заказчиков и исполнителей.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что создание информационного сервиса для промышленников стало возможным благодаря реализации регионального плана поддержки экономики."Еще весной мы определили основные направления работы по поддержке экономики. Проводили и проводим совместные мероприятия с бизнесом, промышленниками, в ходе которых вырабатываются конкретные решения. Мы видим, что предприятиям сегодня очень важно укрепление партнерских связей и создание новых кооперационных цепочек. Вместе с тем времени на их поиск хватает далеко не всегда, решения должны быть оперативными. Цифровые инструменты позволяют значительно ускорить и упростить процесс. В результате все это выгодно и заказчикам, и поставщикам", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, поиск новых партнеров и создание импортозамещающих производств – в числе важнейших задач, которые сейчас стоят перед регионом."Промышленность – одна из основных отраслей экономики Нижегородской области. Влияние санкций на нее оказалось ощутимым, некоторые предприятия столкнулись с ограничениями по поставкам комплектующих из-за рубежа. Для решения задач по поиску новых партнеров у нас был создан Центр импорта и импортозамещения. Сегодня он работает более чем с 300 предприятиями как из Нижегородской области, так и из других регионов. Разрабатываются и запускаются сервисы, упрощающие поиск необходимой продукции. Уже начал работу портал "СделаемвРоссии.рф", а в ближайшее время будет запущен "Станкофонд", - приводятся в сообщении слова Саносяна.Предприятия смогут разместить в системе информацию о доступных промышленных средствах производства, коммунальной технике, строительном, сельскохозяйственном и прочем оборудовании."Владельцу технических мощностей достаточно указать наименование оборудования, его характеристики и доступность, чтобы заинтересованные специалисты увидели возможности арендодателя. Арендаторы смогут выбрать оборудование по характеристикам, мощности, размерам и весу обрабатываемой заготовки, доступности, наличию персонала. Кроме того, сервис позволит провести поиск необходимого свободного оборудования с географической привязкой, чтобы уменьшить логистическое плечо", - сообщил руководитель Центра импорта и импортозамещения Андрей Кузнецов.
https://ria.ru/20221206/avtobusy-1836749676.html
https://ria.ru/20221205/dorogi-1836477363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости.
Информационный сервис для промышленников "Станкофонд", позволяющий узнать о наличии свободных производственных мощностей, будет запущен в Нижегородской области в первом квартале 2023 года, сообщает
пресс-служба правительства региона.
Платформа "Станкофонд" станет частью цифровой экосистемы импортозамещения "СделаемвРоссии.рф", которая связывает заказчиков и исполнителей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
подчеркнул, что создание информационного сервиса для промышленников стало возможным благодаря реализации регионального плана поддержки экономики.
"Еще весной мы определили основные направления работы по поддержке экономики. Проводили и проводим совместные мероприятия с бизнесом, промышленниками, в ходе которых вырабатываются конкретные решения. Мы видим, что предприятиям сегодня очень важно укрепление партнерских связей и создание новых кооперационных цепочек. Вместе с тем времени на их поиск хватает далеко не всегда, решения должны быть оперативными. Цифровые инструменты позволяют значительно ускорить и упростить процесс. В результате все это выгодно и заказчикам, и поставщикам", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, поиск новых партнеров и создание импортозамещающих производств – в числе важнейших задач, которые сейчас стоят перед регионом.
"Промышленность – одна из основных отраслей экономики Нижегородской области. Влияние санкций на нее оказалось ощутимым, некоторые предприятия столкнулись с ограничениями по поставкам комплектующих из-за рубежа. Для решения задач по поиску новых партнеров у нас был создан Центр импорта и импортозамещения. Сегодня он работает более чем с 300 предприятиями как из Нижегородской области, так и из других регионов. Разрабатываются и запускаются сервисы, упрощающие поиск необходимой продукции. Уже начал работу портал "СделаемвРоссии.рф", а в ближайшее время будет запущен "Станкофонд", - приводятся в сообщении слова Саносяна.
Предприятия смогут разместить в системе информацию о доступных промышленных средствах производства, коммунальной технике, строительном, сельскохозяйственном и прочем оборудовании.
"Владельцу технических мощностей достаточно указать наименование оборудования, его характеристики и доступность, чтобы заинтересованные специалисты увидели возможности арендодателя. Арендаторы смогут выбрать оборудование по характеристикам, мощности, размерам и весу обрабатываемой заготовки, доступности, наличию персонала. Кроме того, сервис позволит провести поиск необходимого свободного оборудования с географической привязкой, чтобы уменьшить логистическое плечо", - сообщил руководитель Центра импорта и импортозамещения Андрей Кузнецов.