https://ria.ru/20221208/stankofond-1837190762.html

В Нижегородской области запустят сервис для промышленников "Станкофонд"

В Нижегородской области запустят сервис для промышленников "Станкофонд" - РИА Новости, 08.12.2022

В Нижегородской области запустят сервис для промышленников "Станкофонд"

Информационный сервис для промышленников "Станкофонд", позволяющий узнать о наличии свободных производственных мощностей, будет запущен в Нижегородской области... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:20

2022-12-08T13:20

2022-12-08T13:20

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Информационный сервис для промышленников "Станкофонд", позволяющий узнать о наличии свободных производственных мощностей, будет запущен в Нижегородской области в первом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона.Платформа "Станкофонд" станет частью цифровой экосистемы импортозамещения "СделаемвРоссии.рф", которая связывает заказчиков и исполнителей.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что создание информационного сервиса для промышленников стало возможным благодаря реализации регионального плана поддержки экономики."Еще весной мы определили основные направления работы по поддержке экономики. Проводили и проводим совместные мероприятия с бизнесом, промышленниками, в ходе которых вырабатываются конкретные решения. Мы видим, что предприятиям сегодня очень важно укрепление партнерских связей и создание новых кооперационных цепочек. Вместе с тем времени на их поиск хватает далеко не всегда, решения должны быть оперативными. Цифровые инструменты позволяют значительно ускорить и упростить процесс. В результате все это выгодно и заказчикам, и поставщикам", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, поиск новых партнеров и создание импортозамещающих производств – в числе важнейших задач, которые сейчас стоят перед регионом."Промышленность – одна из основных отраслей экономики Нижегородской области. Влияние санкций на нее оказалось ощутимым, некоторые предприятия столкнулись с ограничениями по поставкам комплектующих из-за рубежа. Для решения задач по поиску новых партнеров у нас был создан Центр импорта и импортозамещения. Сегодня он работает более чем с 300 предприятиями как из Нижегородской области, так и из других регионов. Разрабатываются и запускаются сервисы, упрощающие поиск необходимой продукции. Уже начал работу портал "СделаемвРоссии.рф", а в ближайшее время будет запущен "Станкофонд", - приводятся в сообщении слова Саносяна.Предприятия смогут разместить в системе информацию о доступных промышленных средствах производства, коммунальной технике, строительном, сельскохозяйственном и прочем оборудовании."Владельцу технических мощностей достаточно указать наименование оборудования, его характеристики и доступность, чтобы заинтересованные специалисты увидели возможности арендодателя. Арендаторы смогут выбрать оборудование по характеристикам, мощности, размерам и весу обрабатываемой заготовки, доступности, наличию персонала. Кроме того, сервис позволит провести поиск необходимого свободного оборудования с географической привязкой, чтобы уменьшить логистическое плечо", - сообщил руководитель Центра импорта и импортозамещения Андрей Кузнецов.

https://ria.ru/20221206/avtobusy-1836749676.html

https://ria.ru/20221205/dorogi-1836477363.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нижегородская область, глеб никитин