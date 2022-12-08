https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837339801.html

Спецоперация, 8 декабря: Песков оценил заявления Германии об атаках Украины

Спецоперация, 8 декабря: Песков оценил заявления Германии об атаках Украины - РИА Новости, 08.12.2022

Спецоперация, 8 декабря: Песков оценил заявления Германии об атаках Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что конфликт на Украине при желании Владимира Зеленского мог бы завершиться уже завтра. По словам... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T21:11

2022-12-08T21:11

2022-12-08T21:11

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

константин гаврилов

киев

сша

севастополь

мид украины

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что конфликт на Украине при желании Владимира Зеленского мог бы завершиться уже завтра. По словам российского политика, президент Украины об этом знает.В то же время Песков отметил, что речи о присоединении новых территорий к России не идет, но "предстоит много работы по освобождению территорий" новых регионов России, находящихся под контролем Киева.Ход операцииМинобороны России в четверг сообщило, что российские войска продолжают наступление на красно-лиманском направлении, украинские силы потеряли более 60 человек, на купянском направлении российская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военных.Кроме того, по данным ведомства, в результате удара ВКС РФ свыше 90 польских наемников погибли в Боровском Харьковской области.Министерство также отметило, что ВС РФ уничтожили в Запорожской области пять пусковых установок американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS, а также РСЗО MARS-II немецкого производства.Атаки КиеваПресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление спикера кабмина Германии Штеффена Хебештрайта, который назвал попытки ударов Киева по российским аэродромам законными и заявил, что Украина "не обязана ограничивать" свои действия собственными территориями.По словам Пескова, заявления ФРГ про атаки Украины на российские территории не способствуют решению конфликта, а продлевают "весь этот тяжёлый период".Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, в свою очередь, заявил, что НАТО была в курсе подготовки последних попыток украинских атак на российские военные аэродромы – по данным МО РФ, Украина в понедельник совершила атаку на аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства.Он также заявил РИА Новости, что использованный для попытки удара по аэродромам дрон был модернизирован при участии компании США, для наведения использован GPS.Песков также прокомментировал риски терактов в Севастополе и Крыму, заявив, что они есть, Киев продолжает линию на организацию актов, но поступающая информация говорит о том, что Россией принимаются эффективные меры противодействия.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что США не запрещают использовать американское оружие против Крыма, сообщила газета Wall Street Journal.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

сша

севастополь

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Минобороны РФ об уничтожении в Запорожской области пусковых установок РСЗО производства США и ФРГ ВС РФ уничтожили в Запорожской области пять пусковых установок РСЗО MLRS производства США и MARS II производства ФРГ. 2022-12-08T21:11 true PT3M35S

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Наталья Макарова

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