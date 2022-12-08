https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837210423.html
Российские войска отбили контратаки в ДНР, уничтожили более 50 военных ВСУ
Российские войска отбили контратаки в ДНР, уничтожили более 50 военных ВСУ - РИА Новости, 08.12.2022
Российские войска отбили контратаки в ДНР, уничтожили более 50 военных ВСУ
Российские военные уничтожили свыше 50 украинских военнослужащих, безуспешно пытавшихся контратаковать в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:17
2022-12-08T14:17
2022-12-08T14:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские военные уничтожили свыше 50 украинских военнослужащих, безуспешно пытавшихся контратаковать в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое (ДНР), сообщило в четверг министерство обороны РФ."На Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Россия
14:17 08.12.2022 (обновлено: 14:24 08.12.2022)
Российские войска отбили контратаки в ДНР, уничтожили более 50 военных ВСУ
Минобороны: российские войска отбили две контратаки в ДНР, уничтожили более 50 военных ВСУ