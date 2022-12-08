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Российские войска отбили контратаки в ДНР, уничтожили более 50 военных ВСУ - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837210423.html
Российские войска отбили контратаки в ДНР, уничтожили более 50 военных ВСУ
Российские войска отбили контратаки в ДНР, уничтожили более 50 военных ВСУ - РИА Новости, 08.12.2022
Российские войска отбили контратаки в ДНР, уничтожили более 50 военных ВСУ
Российские военные уничтожили свыше 50 украинских военнослужащих, безуспешно пытавшихся контратаковать в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:17
2022-12-08T14:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские военные уничтожили свыше 50 украинских военнослужащих, безуспешно пытавшихся контратаковать в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое (ДНР), сообщило в четверг министерство обороны РФ."На Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке военного ведомства.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Россия
14:17 08.12.2022 (обновлено: 14:24 08.12.2022)
 
Российские войска отбили контратаки в ДНР, уничтожили более 50 военных ВСУ

Минобороны: российские войска отбили две контратаки в ДНР, уничтожили более 50 военных ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские военные уничтожили свыше 50 украинских военнослужащих, безуспешно пытавшихся контратаковать в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое (ДНР), сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"На Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреРоссия
 
 
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