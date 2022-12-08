https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837210423.html

Российские войска отбили контратаки в ДНР, уничтожили более 50 военных ВСУ

Российские войска отбили контратаки в ДНР, уничтожили более 50 военных ВСУ - РИА Новости, 08.12.2022

Российские войска отбили контратаки в ДНР, уничтожили более 50 военных ВСУ

Российские военные уничтожили свыше 50 украинских военнослужащих, безуспешно пытавшихся контратаковать в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:17

2022-12-08T14:17

2022-12-08T14:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские военные уничтожили свыше 50 украинских военнослужащих, безуспешно пытавшихся контратаковать в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое (ДНР), сообщило в четверг министерство обороны РФ."На Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, в мире, россия