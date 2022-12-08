https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837204194.html

Российские военные отбили попытки атак на Южнодонецком направлении

Российские военные отбили попытки атак на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.12.2022

Российские военные отбили попытки атак на Южнодонецком направлении

Российские войска отбросили украинские подразделения, пытавшиеся атаковать в направлении населенного пункта Никольское (ДНР), уничтожены более 30 украинских... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:01

2022-12-08T14:01

2022-12-08T14:14

специальная военная операция на украине

киев

донецкая народная республика

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские войска отбросили украинские подразделения, пытавшиеся атаковать в направлении населенного пункта Никольское (ДНР), уничтожены более 30 украинских военнослужащих, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались силами ротной тактической группы атаковать позиции российских подразделений в направлении населенного пункта Никольское Донецкой народной республики. Решительными действиями российских войск и ударами артиллерии подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20221208/kupyansk-1837205191.html

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донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины