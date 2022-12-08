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Российские военные отбили попытки атак на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837204194.html
Российские военные отбили попытки атак на Южнодонецком направлении
Российские военные отбили попытки атак на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.12.2022
Российские военные отбили попытки атак на Южнодонецком направлении
Российские войска отбросили украинские подразделения, пытавшиеся атаковать в направлении населенного пункта Никольское (ДНР), уничтожены более 30 украинских... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:01
2022-12-08T14:14
специальная военная операция на украине
киев
донецкая народная республика
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские войска отбросили украинские подразделения, пытавшиеся атаковать в направлении населенного пункта Никольское (ДНР), уничтожены более 30 украинских военнослужащих, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались силами ротной тактической группы атаковать позиции российских подразделений в направлении населенного пункта Никольское Донецкой народной республики. Решительными действиями российских войск и ударами артиллерии подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля", - отмечает МО РФ.
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киев
донецкая народная республика
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киев, донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
14:01 08.12.2022 (обновлено: 14:14 08.12.2022)
 
Российские военные отбили попытки атак на Южнодонецком направлении

Минобороны: российские военные отбили попытки атак на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий морской пехоты
Военнослужащий морской пехоты - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий морской пехоты. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские войска отбросили украинские подразделения, пытавшиеся атаковать в направлении населенного пункта Никольское (ДНР), уничтожены более 30 украинских военнослужащих, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались силами ротной тактической группы атаковать позиции российских подразделений в направлении населенного пункта Никольское Донецкой народной республики. Решительными действиями российских войск и ударами артиллерии подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции", - говорится в сводке военного ведомства.
"Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля", - отмечает МО РФ.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 14:02Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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