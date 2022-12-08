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Сольвычегодск стал столицей "Серебряного ожерелья" на 2023 год - РИА Новости, 08.12.2022
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Архангельская область
https://ria.ru/20221208/solvychegodsk-1837251130.html
Сольвычегодск стал столицей "Серебряного ожерелья" на 2023 год
Сольвычегодск стал столицей "Серебряного ожерелья" на 2023 год - РИА Новости, 08.12.2022
Сольвычегодск стал столицей "Серебряного ожерелья" на 2023 год
Город Сольвычегодск в Архангельской области, имеющий богатую 530-летнюю историю и насчитывающий более 32 объектов культурного наследия, объявлен официальной... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:44
2022-12-08T16:00
архангельская область
александр цыбульский
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 8 дек – РИА Новости. Город Сольвычегодск в Архангельской области, имеющий богатую 530-летнюю историю и насчитывающий более 32 объектов культурного наследия, объявлен официальной столицей туристического маршрута "Серебряное ожерелье России" на 2023 год, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале."Сольвычегодск признан официальной столицей туристического маршрута "Серебряное ожерелье России" на 2023 год. Сегодня на Петербургском международном туристском форуме TRAVEL HUB-2022 об этом сообщила заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Павловна Совершаева", - написал Цыбульский.Глава региона отметил, что старинный город с 530-летней историей обладает уникальным культурно-историческим наследием. "Являясь родовым гнездом и столицей империи Строгановых в XVI-VII веках, город играл огромную роль в развитии Севера", - уточнил губернатор.По данным регионального правительства, сегодня Сольвычегодск имеет статус исторического поселения федерального значения, включен в Союз малых городов России, а в 2020 году принят в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России.Цыбульский отметил, что в городе сосредоточены все необходимые ресурсы для развития туризма. На территории Сольвычегодска располагаются 32 объекта культурного наследия – это памятники истории и архитектуры (четыре из них – федерального значения), великолепное собрание произведений искусства Строгановской школы, целительные источники, святые места, природные ландшафты, народные традиции и ремесла.Санаторий "Сольвычегодск" является градообразующим предприятием и обладает вековым опытом бальнеолечения. Ежегодно санаторий принимает более 3 тысяч человек. Большую роль в жизни города играет Сольвычегодский историко-художественный музей, коллекции которого включают более 10 тысяч уникальных предметов древнерусской живописи и декоративно-прикладного искусства.Часть мероприятий плана уже реализуется: инициирован процесс модернизации санатория "Сольвычегодск", ведется разработка концепции экологической тропы, проведены работы по благоустройству городских общественных территорий, разработан дизайн-код Сольвычегодска.В 2023 году совместно с Минкультуры России в Сольвычегодске планируется провести конференцию по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия арктической территории и Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.
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александр цыбульский, россия, архангельская область, сзфо
Архангельская область, Александр Цыбульский, Россия, Архангельская область, СЗФО
15:44 08.12.2022 (обновлено: 16:00 08.12.2022)
 
Сольвычегодск стал столицей "Серебряного ожерелья" на 2023 год

Архангельский Сольвычегодск стал столицей "Серебряного ожерелья" на 2023 год

© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Архангельской областиГород Сольвычегодск в Архангельской области
Город Сольвычегодск в Архангельской области
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Архангельской области
Город Сольвычегодск в Архангельской области. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 8 дек – РИА Новости. Город Сольвычегодск в Архангельской области, имеющий богатую 530-летнюю историю и насчитывающий более 32 объектов культурного наследия, объявлен официальной столицей туристического маршрута "Серебряное ожерелье России" на 2023 год, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
"Сольвычегодск признан официальной столицей туристического маршрута "Серебряное ожерелье России" на 2023 год. Сегодня на Петербургском международном туристском форуме TRAVEL HUB-2022 об этом сообщила заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Павловна Совершаева", - написал Цыбульский.
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Архангельской областиГород Сольвычегодск в Архангельской области
Город Сольвычегодск в Архангельской области
1 из 3
Город Сольвычегодск в Архангельской области
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Архангельской области
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Архангельской областиГород Сольвычегодск в Архангельской области
Город Сольвычегодск в Архангельской области
2 из 3
Город Сольвычегодск в Архангельской области
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Архангельской области
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Архангельской областиГород Сольвычегодск в Архангельской области
Город Сольвычегодск в Архангельской области
3 из 3
Город Сольвычегодск в Архангельской области
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Архангельской области
1 из 3
Город Сольвычегодск в Архангельской области
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Архангельской области
2 из 3
Город Сольвычегодск в Архангельской области
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Архангельской области
3 из 3
Город Сольвычегодск в Архангельской области
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Архангельской области
Глава региона отметил, что старинный город с 530-летней историей обладает уникальным культурно-историческим наследием. "Являясь родовым гнездом и столицей империи Строгановых в XVI-VII веках, город играл огромную роль в развитии Севера", - уточнил губернатор.
По данным регионального правительства, сегодня Сольвычегодск имеет статус исторического поселения федерального значения, включен в Союз малых городов России, а в 2020 году принят в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России.
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Цыбульский отметил, что в городе сосредоточены все необходимые ресурсы для развития туризма. На территории Сольвычегодска располагаются 32 объекта культурного наследия – это памятники истории и архитектуры (четыре из них – федерального значения), великолепное собрание произведений искусства Строгановской школы, целительные источники, святые места, природные ландшафты, народные традиции и ремесла.
Санаторий "Сольвычегодск" является градообразующим предприятием и обладает вековым опытом бальнеолечения. Ежегодно санаторий принимает более 3 тысяч человек. Большую роль в жизни города играет Сольвычегодский историко-художественный музей, коллекции которого включают более 10 тысяч уникальных предметов древнерусской живописи и декоративно-прикладного искусства.
"Сегодня развитию Сольвычегодска уделяется особое внимание. Разработан межведомственный план мероприятий по развитию туризма до 2025 года, который предусматривает модернизацию санаторно-курортного комплекса, развитие деятельности Сольвычегодского историко-художественного музея, создание комфортных условий для пребывания туристов и повышение транспортной доступности", - отметили в пресс-службе правительства региона.
Часть мероприятий плана уже реализуется: инициирован процесс модернизации санатория "Сольвычегодск", ведется разработка концепции экологической тропы, проведены работы по благоустройству городских общественных территорий, разработан дизайн-код Сольвычегодска.
В 2023 году совместно с Минкультуры России в Сольвычегодске планируется провести конференцию по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия арктической территории и Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

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