https://ria.ru/20221208/solvychegodsk-1837251130.html

Сольвычегодск стал столицей "Серебряного ожерелья" на 2023 год

Сольвычегодск стал столицей "Серебряного ожерелья" на 2023 год - РИА Новости, 08.12.2022

Сольвычегодск стал столицей "Серебряного ожерелья" на 2023 год

Город Сольвычегодск в Архангельской области, имеющий богатую 530-летнюю историю и насчитывающий более 32 объектов культурного наследия, объявлен официальной... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:44

2022-12-08T15:44

2022-12-08T16:00

архангельская область

александр цыбульский

россия

архангельская область

сзфо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837254797_0:6:800:456_1920x0_80_0_0_a492f20393f97000b47c9d75272be2c4.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 8 дек – РИА Новости. Город Сольвычегодск в Архангельской области, имеющий богатую 530-летнюю историю и насчитывающий более 32 объектов культурного наследия, объявлен официальной столицей туристического маршрута "Серебряное ожерелье России" на 2023 год, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале."Сольвычегодск признан официальной столицей туристического маршрута "Серебряное ожерелье России" на 2023 год. Сегодня на Петербургском международном туристском форуме TRAVEL HUB-2022 об этом сообщила заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Павловна Совершаева", - написал Цыбульский.Глава региона отметил, что старинный город с 530-летней историей обладает уникальным культурно-историческим наследием. "Являясь родовым гнездом и столицей империи Строгановых в XVI-VII веках, город играл огромную роль в развитии Севера", - уточнил губернатор.По данным регионального правительства, сегодня Сольвычегодск имеет статус исторического поселения федерального значения, включен в Союз малых городов России, а в 2020 году принят в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России.Цыбульский отметил, что в городе сосредоточены все необходимые ресурсы для развития туризма. На территории Сольвычегодска располагаются 32 объекта культурного наследия – это памятники истории и архитектуры (четыре из них – федерального значения), великолепное собрание произведений искусства Строгановской школы, целительные источники, святые места, природные ландшафты, народные традиции и ремесла.Санаторий "Сольвычегодск" является градообразующим предприятием и обладает вековым опытом бальнеолечения. Ежегодно санаторий принимает более 3 тысяч человек. Большую роль в жизни города играет Сольвычегодский историко-художественный музей, коллекции которого включают более 10 тысяч уникальных предметов древнерусской живописи и декоративно-прикладного искусства.Часть мероприятий плана уже реализуется: инициирован процесс модернизации санатория "Сольвычегодск", ведется разработка концепции экологической тропы, проведены работы по благоустройству городских общественных территорий, разработан дизайн-код Сольвычегодска.В 2023 году совместно с Минкультуры России в Сольвычегодске планируется провести конференцию по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия арктической территории и Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

https://ria.ru/20221115/marshruty-1831743281.html

https://ria.ru/20220517/muzeynyemarshruty-1788995241.html

россия

архангельская область

сзфо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр цыбульский, россия, архангельская область, сзфо