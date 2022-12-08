https://ria.ru/20221208/shkola-1837176849.html

В Югре введут в школах "кнопку быстрого реагирования" на буллинг

В Югре введут в школах "кнопку быстрого реагирования" на буллинг - РИА Новости, 08.12.2022

В Югре введут в школах "кнопку быстрого реагирования" на буллинг

"Кнопку быстрого реагирования" на буллинг введут во всех школах Югры после инцидента с ножевыми ранениями подростка в одной из школ Нижневартовска, сообщает... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:38

2022-12-08T12:38

2022-12-08T12:38

происшествия

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

россия

образование - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. "Кнопку быстрого реагирования" на буллинг введут во всех школах Югры после инцидента с ножевыми ранениями подростка в одной из школ Нижневартовска, сообщает пресс-служба правительства Югры."После проверки в Нижневартовске окружной департамент образования и науки вводит в школах Югры "кнопку быстрого реагирования" на буллинг… В ближайшие дни в ГИС "Образование Югры" в личных кабинетах родителей и детей появится вкладка о буллинге, где будет информация об этом понятии. Там же можно будет сообщить о факте травли напрямую главному внештатному психологу автономного округа", - говорится в сообщении.Как пояснил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин, главный внештатный психолог Югры, который отработал с классом, выявил, что конфликт между подростками был затяжным, о нем знали многие, в том числе и классный руководитель. Помимо этого, родители одного из мальчиков обращались за помощью в школу, но классный руководитель попыталась их "как-то помирить", не подключив педагога-психолога и службу медиации."Какие-то элементы травли были, как и серьезное психологическое давление. Несомненно, школьник, решившийся в итоге на преступление, находился в длительном негативном эмоциональном состоянии. Но ключевой причиной произошедшего мы считаем то, что не сработали взрослые, посчитав ситуацию несерьезной. Мы все видим, во что это вылилось в итоге", - приводит пресс-служба слова Дренина.Утром во вторник между учащимися 8-го класса школы №21 в Нижневартовске произошла драка, в результате которой один нанес другому ножевые ранения, ребенок был доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По последним данным, состояние двух участников конфликта оценивалось врачами как стабильно тяжелое и средней степени тяжести.Как уточняли в СУСК по ХМАО, ссора между одноклассниками произошла на фоне давнего конфликта, из-за него школьник "нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику". Управление возбудило уголовные деле о причинении тяжкого вреда здоровью и халатности. Директора школы и классного руководителя после инцидента уволили.

https://ria.ru/20221014/vkontakte-1823936466.html

https://ria.ru/20221207/orvi-1836961218.html

https://ria.ru/20221208/ubiystvo-1837136013.html

нижневартовск

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происшествия, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, россия, образование - общество