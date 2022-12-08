https://ria.ru/20221208/schelkovo-1837158998.html
В Щелково получили квартиры оставшиеся без попечения родителей дети
В Щелково получили квартиры оставшиеся без попечения родителей дети - РИА Новости, 08.12.2022
В Щелково получили квартиры оставшиеся без попечения родителей дети
Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков вручил 13 ключей от квартир детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:54
2022-12-08T11:54
2022-12-08T11:54
щелково
жилье
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков вручил 13 ключей от квартир детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.В этом году власти Щёлково приобрели 23 квартиры для детей-сирот.Некоторые из новоселов учатся и работают в родном округе."Свой дом — это начало нового пути. Искренне желаю вам уюта, тепла, здоровья и благополучия! Верьте в себя - всё обязательно получится. Мы рядом и всегда поддержим", - сказал Булгаков на церемонии вручения ключей.
https://ria.ru/20221107/skver-1829701702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково, жилье
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков вручил 13 ключей от квартир детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В этом году власти Щёлково
приобрели 23 квартиры для детей-сирот.
Некоторые из новоселов учатся и работают в родном округе.
"Свой дом — это начало нового пути. Искренне желаю вам уюта, тепла, здоровья и благополучия! Верьте в себя - всё обязательно получится. Мы рядом и всегда поддержим", - сказал Булгаков на церемонии вручения ключей.