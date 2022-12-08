https://ria.ru/20221208/samarskiy_universitet-1837120743.html

В России разработают технологию автоматического анализа состояния кожи

В России разработают технологию автоматического анализа состояния кожи - РИА Новости, 08.12.2022

В России разработают технологию автоматического анализа состояния кожи

Ученые Самарского университета разработают технологию неинвазивного автоматического анализа состояния кожи и спроектируют портативную установку для выявления... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T09:56

2022-12-08T09:56

2022-12-08T09:56

наука

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университетская наука

россия

самарский университет

самара

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САМАРА, 8 дек — РИА Новости. Ученые Самарского университета разработают технологию неинвазивного автоматического анализа состояния кожи и спроектируют портативную установку для выявления новообразований или акне, сообщает пресс-служба вуза.По информации пресс-службы, проект победил во Всероссийском конкурсе "Умник-Фотоника" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям. В разработке участвуют сотрудники кафедры лазерных и биотехнических систем в составе научной группы под руководством доктора физико-математических наук, профессора Валерия Захарова. Консультативную поддержку оказывают специалисты клиник Самарского государственного медуниверситета и Самарского онкоцентра."Такая система позволит в будущем проводить биохимический анализ кожи пациента, подобно тому, как сейчас в медицинских лабораториях делают биохимический анализ крови. Если сейчас для анализа кожи нужно брать образец, соскоб или делать биопсию, то тут все будет без нарушения покрова кожи, неинвазивно. Пришел пациент, врач измерил спектр определенного участка кожи, программа все проанализировала и выдала распечатку с указанием концентраций компонентов кожи и предварительным диагнозом. Точность анализа составит от 75 до 99%", — цитирует вуз автора проекта, аспирантку Института информатики и кибернетики Самарского университета Ирину Матвееву.По данным пресс-службы, в основе технологии будет задействован метод рамановской спектроскопии, демонстрирующий высокую точность при исследованиях эпидермиса и верхних слоев дермы. Луч лазера направляют на кожу пациента и по изменениям в спектре рассеянного излучения фиксируют наличие в коже определенных веществ.В вузе отмечают, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, жители развитых стран обращаются сейчас к дерматологам на 40% чаще, чем 10 лет назад. Однако существующие в дерматологии и косметологии методы до сих пор не позволяют проводить быструю и качественную диагностику.Уточняется, что размеры проектируемой установки позволят легко разместить ее на столе в кабинете врача-дерматолога. Для проведения биохимического анализа кожи ее нужно будет подключить к компьютеру или ноутбуку с соответствующим программным обеспечением, разрабатываемым участниками проекта. В перспективе данную технологию биохимического анализа состава кожи планируется запатентовать.

https://ria.ru/20221207/sgu-1836742611.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, самарский университет, самара