В деле экс-главы ГИБДД Ставрополья появилось 119 новых эпизодов взяток
Бастрыкин рассказал о деле экс-главы ГИБДД Ставрополья, прославившегося золотым унитазом
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкНачальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда
Начальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи в ходе расследования уголовного дела против бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края, "прославившегося" золотым унитазом, и его соучастников установили 119 новых эпизодов получения взяток, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
В конце июля 2021 года на Ставрополье были задержаны начальник управления ГИБДД по региону Алексей Сафонов и ряд его подчиненных по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз. Впоследствии суд изъял в пользу государства имущество Сафонова на 180 миллионов рублей.
"В ходе расследования уголовного дела сотрудники СК РФ установили 119 новых эпизодов преступной деятельности соучастников, связанных с получением взяток. Кроме того, следствие полагает, что соучастники действовали в составе преступного сообщества", - рассказал Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.
Он добавил, что против фигурантов возбуждены новые уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о получении взяток.
Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
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