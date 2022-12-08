https://ria.ru/20221208/rassledovanie-1837123405.html

В деле экс-главы ГИБДД Ставрополья появилось 119 новых эпизодов взяток

В деле экс-главы ГИБДД Ставрополья появилось 119 новых эпизодов взяток - РИА Новости, 08.12.2022

В деле экс-главы ГИБДД Ставрополья появилось 119 новых эпизодов взяток

Следователи в ходе расследования уголовного дела против бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края, "прославившегося" золотым унитазом, и его соучастников... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:09

2022-12-08T10:09

2022-12-08T10:09

происшествия

александр бастрыкин

алексей сафонов

ставропольский край

россия

гибдд мвд рф

следственный комитет россии (ск рф)

оон

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи в ходе расследования уголовного дела против бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края, "прославившегося" золотым унитазом, и его соучастников установили 119 новых эпизодов получения взяток, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.В конце июля 2021 года на Ставрополье были задержаны начальник управления ГИБДД по региону Алексей Сафонов и ряд его подчиненных по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз. Впоследствии суд изъял в пользу государства имущество Сафонова на 180 миллионов рублей."В ходе расследования уголовного дела сотрудники СК РФ установили 119 новых эпизодов преступной деятельности соучастников, связанных с получением взяток. Кроме того, следствие полагает, что соучастники действовали в составе преступного сообщества", - рассказал Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.Он добавил, что против фигурантов возбуждены новые уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о получении взяток.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

https://ria.ru/20221208/sudi-1837121069.html

https://ria.ru/20221207/vzyatka-1836934312.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр бастрыкин, алексей сафонов, ставропольский край, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), оон