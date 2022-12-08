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В деле экс-главы ГИБДД Ставрополья появилось 119 новых эпизодов взяток - РИА Новости, 08.12.2022
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В деле экс-главы ГИБДД Ставрополья появилось 119 новых эпизодов взяток
В деле экс-главы ГИБДД Ставрополья появилось 119 новых эпизодов взяток - РИА Новости, 08.12.2022
В деле экс-главы ГИБДД Ставрополья появилось 119 новых эпизодов взяток
Следователи в ходе расследования уголовного дела против бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края, "прославившегося" золотым унитазом, и его соучастников... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:09
2022-12-08T10:09
происшествия
александр бастрыкин
алексей сафонов
ставропольский край
россия
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
оон
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи в ходе расследования уголовного дела против бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края, "прославившегося" золотым унитазом, и его соучастников установили 119 новых эпизодов получения взяток, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.В конце июля 2021 года на Ставрополье были задержаны начальник управления ГИБДД по региону Алексей Сафонов и ряд его подчиненных по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз. Впоследствии суд изъял в пользу государства имущество Сафонова на 180 миллионов рублей."В ходе расследования уголовного дела сотрудники СК РФ установили 119 новых эпизодов преступной деятельности соучастников, связанных с получением взяток. Кроме того, следствие полагает, что соучастники действовали в составе преступного сообщества", - рассказал Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.Он добавил, что против фигурантов возбуждены новые уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о получении взяток.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20221208/sudi-1837121069.html
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происшествия, александр бастрыкин, алексей сафонов, ставропольский край, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), оон
Происшествия, Александр Бастрыкин, Алексей Сафонов, Ставропольский край, Россия, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
10:09 08.12.2022
 
В деле экс-главы ГИБДД Ставрополья появилось 119 новых эпизодов взяток

Бастрыкин рассказал о деле экс-главы ГИБДД Ставрополья, прославившегося золотым унитазом

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкНачальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда
Начальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Начальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи в ходе расследования уголовного дела против бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края, "прославившегося" золотым унитазом, и его соучастников установили 119 новых эпизодов получения взяток, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
В конце июля 2021 года на Ставрополье были задержаны начальник управления ГИБДД по региону Алексей Сафонов и ряд его подчиненных по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз. Впоследствии суд изъял в пользу государства имущество Сафонова на 180 миллионов рублей.
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"В ходе расследования уголовного дела сотрудники СК РФ установили 119 новых эпизодов преступной деятельности соучастников, связанных с получением взяток. Кроме того, следствие полагает, что соучастники действовали в составе преступного сообщества", - рассказал Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.
Он добавил, что против фигурантов возбуждены новые уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о получении взяток.
Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинАлексей СафоновСтавропольский крайРоссияГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)ООН
 
 
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