https://ria.ru/20221208/raschlenenie-1837313038.html

Житель Энгельса, расчленивший родителей, получил 19 лет колонии

Житель Энгельса, расчленивший родителей, получил 19 лет колонии - РИА Новости, 08.12.2022

Житель Энгельса, расчленивший родителей, получил 19 лет колонии

Суд в Саратовской области приговорил местного жителя к 19 годам заключения по обвинению в убийстве родителей, тела которых он распилил ножовкой и хранил в... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:41

2022-12-08T18:41

2022-12-08T18:41

происшествия

энгельс

саратовская область

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САРАТОВ, 8 дек - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил местного жителя к 19 годам заключения по обвинению в убийстве родителей, тела которых он распилил ножовкой и хранил в пакетах на балконе, сообщила прокуратура региона.Суд установил, что в ночь на 7 марта 35-летний житель города Энгельса у себя дома нанес 56-летнему отцу несколько ударов резиновой киянкой по голове, а затем задушил руками, после чего зашел в комнату к 57-летней матери и так же задушил ее, после чего перенес тела на балкон, а затем в течение месяца с целью скрыть следы преступления ножовкой расчленил их, сложил в полиэтиленовые мешки, где их впоследствии обнаружили полицейские."В судебном заседании подсудимый вину в содеянном не признал, пояснив, что мать удушил отец, а он убил отца, обороняясь от его нападения... С учетом мнения гособвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Региональное управление СК РФ уточняет, что, по версии следствия, поводом для убийства стала давняя обида на родителей.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20220912/ubiystvo-1816261698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, энгельс, саратовская область, россия