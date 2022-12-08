Житель Энгельса, расчленивший родителей, получил 19 лет колонии
Житель Энгельса, распиливший родителей и хранивший тела на балконе, получил 19 лет колонии
Судебный молоток. Архивное фото
САРАТОВ, 8 дек - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил местного жителя к 19 годам заключения по обвинению в убийстве родителей, тела которых он распилил ножовкой и хранил в пакетах на балконе, сообщила прокуратура региона.
Суд установил, что в ночь на 7 марта 35-летний житель города Энгельса у себя дома нанес 56-летнему отцу несколько ударов резиновой киянкой по голове, а затем задушил руками, после чего зашел в комнату к 57-летней матери и так же задушил ее, после чего перенес тела на балкон, а затем в течение месяца с целью скрыть следы преступления ножовкой расчленил их, сложил в полиэтиленовые мешки, где их впоследствии обнаружили полицейские.
"В судебном заседании подсудимый вину в содеянном не признал, пояснив, что мать удушил отец, а он убил отца, обороняясь от его нападения... С учетом мнения гособвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Региональное управление СК РФ уточняет, что, по версии следствия, поводом для убийства стала давняя обида на родителей.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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