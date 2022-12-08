https://ria.ru/20221208/peru-1837107397.html

Вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу главы государства

Вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу главы государства - РИА Новости, 08.12.2022

Вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу главы государства

Вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу главы государства после задержания Педро Кастильо, следует из трансляции заседания конгресса. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T00:20

2022-12-08T00:20

2022-12-08T09:41

в мире

педро кастильо

перу

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 дек - РИА Новости. Вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу главы государства после задержания Педро Кастильо, следует из трансляции заседания конгресса.В среду президент Перу Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке президента.Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, глава государства был задержан правоохранителями.Болуарте заявила, что осуждает решение Кастильо о роспуске конгресса, поскольку оно нарушает конституционный порядок.

https://ria.ru/20221208/kastilo-1837099100.html

перу

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в мире, педро кастильо, перу