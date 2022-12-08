https://ria.ru/20221208/patriotizm-1837194290.html
Путин назвал любовь к Родине священным чувством
Путин назвал любовь к Родине священным чувством - РИА Новости, 08.12.2022
Путин назвал любовь к Родине священным чувством
Чувство любви к родине передается из поколения в поколение, и оно священно, россияне гордятся теми, кто сейчас участвует в спецоперации на Украине и отстаивает... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:32
2022-12-08T13:32
2022-12-08T14:09
владимир путин
специальная военная операция на украине
общество
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Чувство любви к родине передается из поколения в поколение, и оно священно, россияне гордятся теми, кто сейчас участвует в спецоперации на Украине и отстаивает право на независимость страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы преклоняемся перед нашими предками, создавшими великую, полную побед историю России, и гордимся солдатами, офицерами, добровольцами, ополченцами, которые воюют сейчас, участвуют в специальной военной операции, с честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан, отстаивая наше общее право самостоятельно определять свою судьбу", - сказал Путин на торжественном мероприятии по случаю Дня героев Отечества в Кремле.Он отметил, что Россия всегда чтила тех, кто своим мужеством и самоотверженностью заслужил высокое звание героя. "Сейчас, в наши дни, особенно остро ощущается, что связь времен неразрывна, что священное чувство любви к Родине передается из поколения в поколение и является безусловной наивысшей ценностью. Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, и всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства, его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу", - добавил президент.Глава государства также подчеркнул, что важно понимать, что Родина - это в первую очередь люди, а не территория. "Когда вы говорите о Родине, то никогда не должны забывать, что Родина - это не просто территория, это люди прежде всего, которых вы защищаете, вот что такое Родина. Мы все понимаем это, и все благодарны вам и вашим боевым товарищам за то, что вы делаете для Отечества. С праздником, поздравляю с наградой!"- сказал Путин.
https://ria.ru/20220921/patriotizm-1818503913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, ситуация в днр и лнр
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:32 08.12.2022 (обновлено: 14:09 08.12.2022)
Путин назвал любовь к Родине священным чувством
Путин: любовь к Родине передается из поколения в поколение, это чувство священно
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Чувство любви к родине передается из поколения в поколение, и оно священно, россияне гордятся теми, кто сейчас участвует в спецоперации на Украине и отстаивает право на независимость страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы преклоняемся перед нашими предками, создавшими великую, полную побед историю России, и гордимся солдатами, офицерами, добровольцами, ополченцами, которые воюют сейчас, участвуют в специальной военной операции, с честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан, отстаивая наше общее право самостоятельно определять свою судьбу", - сказал Путин на торжественном мероприятии по случаю Дня героев Отечества в Кремле.
Он отметил, что Россия всегда чтила тех, кто своим мужеством и самоотверженностью заслужил высокое звание героя. "Сейчас, в наши дни, особенно остро ощущается, что связь времен неразрывна, что священное чувство любви к Родине передается из поколения в поколение и является безусловной наивысшей ценностью. Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, и всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства, его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу", - добавил президент.
Глава государства также подчеркнул, что важно понимать, что Родина - это в первую очередь люди, а не территория. "Когда вы говорите о Родине, то никогда не должны забывать, что Родина - это не просто территория, это люди прежде всего, которых вы защищаете, вот что такое Родина. Мы все понимаем это, и все благодарны вам и вашим боевым товарищам за то, что вы делаете для Отечества. С праздником, поздравляю с наградой!"- сказал Путин.