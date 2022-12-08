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Кравцов заявил, что в России много патриотически настроенных школьников - РИА Новости, 08.12.2022
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Кравцов заявил, что в России много патриотически настроенных школьников
Кравцов заявил, что в России много патриотически настроенных школьников - РИА Новости, 08.12.2022
Кравцов заявил, что в России много патриотически настроенных школьников
В России достаточно много патриотически настроенных школьников, но еще есть, над чем работать, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:19
2022-12-08T12:19
общество
сергей кравцов
россия
образование - общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В России достаточно много патриотически настроенных школьников, но еще есть, над чем работать, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Он напомнил, что в каждой школе каждый понедельник проводится церемония поднятия флага РФ и исполнения гимна."Уровень патриотически настроенных школьников у нас достаточно высокий, нам, понятно, есть над чем работать", - пояснил министр на заседании президиума Совета законодателей.
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общество, сергей кравцов, россия, образование - общество
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Образование - Общество
12:19 08.12.2022
 
Кравцов заявил, что в России много патриотически настроенных школьников

Кравцов назвал число патриотически настроенных школьников в России достаточно высоким

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В России достаточно много патриотически настроенных школьников, но еще есть, над чем работать, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Он напомнил, что в каждой школе каждый понедельник проводится церемония поднятия флага РФ и исполнения гимна.
"Уровень патриотически настроенных школьников у нас достаточно высокий, нам, понятно, есть над чем работать", - пояснил министр на заседании президиума Совета законодателей.
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