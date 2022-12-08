https://ria.ru/20221208/patriotizm-1837170139.html
Кравцов заявил, что в России много патриотически настроенных школьников
Кравцов заявил, что в России много патриотически настроенных школьников - РИА Новости, 08.12.2022
Кравцов заявил, что в России много патриотически настроенных школьников
В России достаточно много патриотически настроенных школьников, но еще есть, над чем работать, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:19
2022-12-08T12:19
2022-12-08T12:19
общество
сергей кравцов
россия
образование - общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В России достаточно много патриотически настроенных школьников, но еще есть, над чем работать, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Он напомнил, что в каждой школе каждый понедельник проводится церемония поднятия флага РФ и исполнения гимна."Уровень патриотически настроенных школьников у нас достаточно высокий, нам, понятно, есть над чем работать", - пояснил министр на заседании президиума Совета законодателей.
https://ria.ru/20221016/patriotizm-1824296589.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, россия, образование - общество
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Образование - Общество
Кравцов заявил, что в России много патриотически настроенных школьников
Кравцов назвал число патриотически настроенных школьников в России достаточно высоким
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В России достаточно много патриотически настроенных школьников, но еще есть, над чем работать, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Он напомнил, что в каждой школе каждый понедельник проводится церемония поднятия флага РФ и исполнения гимна.
"Уровень патриотически настроенных школьников у нас достаточно высокий, нам, понятно, есть над чем работать", - пояснил министр на заседании президиума Совета законодателей.