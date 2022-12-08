https://ria.ru/20221208/patriotizm-1837170139.html

Кравцов заявил, что в России много патриотически настроенных школьников

Кравцов заявил, что в России много патриотически настроенных школьников - РИА Новости, 08.12.2022

Кравцов заявил, что в России много патриотически настроенных школьников

В России достаточно много патриотически настроенных школьников, но еще есть, над чем работать, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:19

2022-12-08T12:19

2022-12-08T12:19

общество

сергей кравцов

россия

образование - общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В России достаточно много патриотически настроенных школьников, но еще есть, над чем работать, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Он напомнил, что в каждой школе каждый понедельник проводится церемония поднятия флага РФ и исполнения гимна."Уровень патриотически настроенных школьников у нас достаточно высокий, нам, понятно, есть над чем работать", - пояснил министр на заседании президиума Совета законодателей.

https://ria.ru/20221016/patriotizm-1824296589.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, сергей кравцов, россия, образование - общество