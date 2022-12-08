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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 08.12.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 08.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть снарядов калибра 152 миллиметра выпустили по... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:23
2022-12-08T14:23
донецк
макеевка
ясиноватая
нато
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 8 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть снарядов калибра 152 миллиметра выпустили по Ясиноватой и Минеральному, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 11:25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.В 11.40 и 13.05 украинские военные выпустили еще по три снаряда 155-миллиметрового калибра по указанному району Макеевки и Куйбышевскому району Донецка.Ведомство уточнило, что в 13.10 и 13.15 обстреляли Ясиноватую и поселок Минеральное, по ним выпустили по три снаряда калибром 152 миллиметра.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20221208/zakharova-1837187429.html
https://ria.ru/20221208/peskov-1837181545.html
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донецк, макеевка, ясиноватая, нато, донецкая народная республика, россия
Донецк, Макеевка, Ясиноватая, НАТО, Донецкая Народная Республика, Россия
14:23 08.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку 12 снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБоец специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат на крыше здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боец специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть снарядов калибра 152 миллиметра выпустили по Ясиноватой и Минеральному, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 11:25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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В 11.40 и 13.05 украинские военные выпустили еще по три снаряда 155-миллиметрового калибра по указанному району Макеевки и Куйбышевскому району Донецка.
Ведомство уточнило, что в 13.10 и 13.15 обстреляли Ясиноватую и поселок Минеральное, по ним выпустили по три снаряда калибром 152 миллиметра.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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Песков прокомментировал немецкие заявления об атаках российской территории
 
ДонецкМакеевкаЯсиноватаяНАТОДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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