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В Китае приняты 10 новых мер для оптимизации работы по борьбе с COVID-19

В Китае приняты 10 новых мер для оптимизации работы по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 08.12.2022

В Китае приняты 10 новых мер для оптимизации работы по борьбе с COVID-19

Власти Китая распространили циркуляр о дальнейшей оптимизации работы по профилактике и контролю COVID-19. Были обнародованы десять новых мер в данном... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:01

2022-12-08T13:01

2022-12-08T13:01

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китай

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МОСКВА, 8 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Власти Китая распространили циркуляр о дальнейшей оптимизации работы по профилактике и контролю COVID-19. Были обнародованы десять новых мер в данном направлении.Как отмечается в циркуляре, опубликованном совместным механизмом Госсовета КНР по профилактике и контролю COVID-19, новые меры были выработаны исходя из актуальной эпидемиологической ситуации и мутации вируса, чтобы осуществлять сдерживание эпидемии в более научном и целенаправленном ключе.В документе указывается, что соответствующие ведомства на местах должны исправлять упрощенные и единообразные подходы, отказаться от чрезмерных мер, противодействовать формализму и бюрократизму, чтобы обеспечить максимальную защиту жизни и здоровья людей и одновременно свести к минимуму воздействие эпидемии на социально-экономическое развитие.Циркуляр запрещает произвольное расширение зон высокого риска и призывает устанавливать зоны риска COVID-19 в научно обоснованном и адресном ключе. Подобные зоны должны определяться на уровне отдельных домов, подъездов, этажей и квартир, а не на уровне жилых комплексов, общин и уличных комитетов (волостей и поселков).В рамках усилий по оптимизации тестирования на нуклеиновые кислоты решено отказаться от массового тестирования в соответствии с административно-территориальным делением. Кроме того, будут сокращены масштабы и регулярность тестирования. За исключением домов престарелых, медицинских учреждений, начальных и средних школ, детских садов и других особых мест, граждане больше не должны предоставлять отрицательные результаты тестов на нуклеиновые кислоты и предъявлять для проверки "коды здоровья" для того, чтобы посетить общественные места или совершить поездку в другой регион.Согласно циркуляру, инфицированные должны проходить научно обоснованное лечение исходя из характера инфекции и тяжести болезни. При наличии соответствующих домашних условий бессимптомные носители и пациенты со слабыми симптомами могут быть изолированы дома. Лицам, тесно контактировавшим с зараженными, необходимо оставаться на домашнем карантине в течение пяти дней.Отмечается, что карантинные меры, введенные в зонах высокого эпидемиологического риска, должны сниматься, если новые случаи заражения не фиксируются на протяжении пяти дней подряд.В документе подчеркивается, что базовые потребности людей в приобретении лекарственных препаратов должны быть обеспечены. Аптекам надлежит работать в нормальном режиме и запрещается самовольно закрываться.В циркуляре отмечается, что следует наращивать усилия по вакцинации пожилых людей, уделяя особое внимание повышению доли вакцинированных среди лиц в возрасте от 60 до 79 лет. Необходимо также ускорить темпы вакцинации среди людей в возрасте 80 лет и старше. Планируется оптимизировать услуги по вакцинации пожилых людей путем создания специальных каналов и временных пунктов вакцинации, а также развертывания мобильных пунктов вакцинации.Медицинские учреждения первичного звена, а также семейные врачи должны оказывать адресные услуги ключевым группам населения, включая пожилых людей, с учетом состояния их здоровья, отмечается в документе.В нем также подчеркивается важность поддержания нормальной жизнедеятельности общества и оказания базовых медицинских услуг. В районах, не относящихся к зонам высокого эпидемиологического риска, не должны вводиться ограничения на поездки или запреты на ведение производственно-хозяйственной деятельности.Особое внимание следует уделять лицам, находящимся на карантине, пациентам и работникам на передней линии борьбы с эпидемией, а также оказывать им услуги психологической помощи, следует из циркуляра.Учебные заведения, в которых отсутствуют случаи заражения COVID-19, должны работать в обычном режиме, а те, в которых была зафиксирована вспышка заболеваемости, должны четко определить зоны риска и обеспечить нормальную учебную и прочую деятельность вне таких зон, указывается в документе.Как заявил глава экспертной группы по реагированию на COVID-19 при Государственном комитете по делам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь, новая корректировка мер направлена на активную оптимизацию деятельности по профилактике и контролю эпидемии.По его словам, Китай внимательно следит за изменениями вируса и вызываемой им болезни, постоянно оптимизирует свою стратегию и противоэпидемические меры с учетом текущей ситуации, а также ищет наиболее эффективный план действий.Оптимизированные меры позволят более эффективно использовать ресурсы в области профилактики и контроля эпидемии, а также лучше координировать противоэпидемическую работу с социально-экономическим развитием страны, добавил Лян Ваньнянь.

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/koronavirus-1833864446.html

https://ria.ru/20221206/kitay-1836709809.html

https://ria.ru/20221207/mobilnost-1837020306.html

https://ria.ru/20221202/immunitet-1835961686.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

коронавирус covid-19, китай