https://ria.ru/20221208/meditsina-1837146133.html

В КЧР с помощью анкетирования улучшат качество профилактической медицины

В КЧР с помощью анкетирования улучшат качество профилактической медицины - РИА Новости, 08.12.2022

В КЧР с помощью анкетирования улучшат качество профилактической медицины

В Карачаево-Черкесии в рамках системы "Профилактическая медицина" введено анкетирование для пациентов, которое позволит врачам рационально спланировать процесс... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:24

2022-12-08T11:24

2022-12-08T11:24

карачаево-черкесская республика

медицина

здравоохранение

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ЧЕРКЕССК, 8 дек – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в рамках системы "Профилактическая медицина" введено анкетирование для пациентов, которое позволит врачам рационально спланировать процесс профилактического осмотра и диспансеризации, сообщает пресс-службаглавы КЧР."Для пациента реализована возможность в удобное время без спешки ответить на все вопросы анкеты, в которой большая часть вопросов является обязательными. Таким образом, и врачи будут экономить время, ведь анкета в среднем содержит более 40 вопросов, которые попадут в медицинскую информационную систему (МИС)", - отмечает пресс-служба.Кроме того, врач или работник регистратуры может предоставить пациенту персональный QR-код, который даст доступ к персональной анкете.Все это позволит врачам сократить время работы с медицинской документацией и уделить больше внимания пациенту и улучшить качество медосмотра.Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" нацпроекта "Здравоохранение".

https://ria.ru/20221208/kchr-1837145338.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

медицина, здравоохранение