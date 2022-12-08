https://ria.ru/20221208/meditsina-1837146133.html
В КЧР с помощью анкетирования улучшат качество профилактической медицины
В КЧР с помощью анкетирования улучшат качество профилактической медицины - РИА Новости, 08.12.2022
В КЧР с помощью анкетирования улучшат качество профилактической медицины
В Карачаево-Черкесии в рамках системы "Профилактическая медицина" введено анкетирование для пациентов, которое позволит врачам рационально спланировать процесс... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:24
2022-12-08T11:24
2022-12-08T11:24
карачаево-черкесская республика
медицина
здравоохранение
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ЧЕРКЕССК, 8 дек – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в рамках системы "Профилактическая медицина" введено анкетирование для пациентов, которое позволит врачам рационально спланировать процесс профилактического осмотра и диспансеризации, сообщает пресс-службаглавы КЧР."Для пациента реализована возможность в удобное время без спешки ответить на все вопросы анкеты, в которой большая часть вопросов является обязательными. Таким образом, и врачи будут экономить время, ведь анкета в среднем содержит более 40 вопросов, которые попадут в медицинскую информационную систему (МИС)", - отмечает пресс-служба.Кроме того, врач или работник регистратуры может предоставить пациенту персональный QR-код, который даст доступ к персональной анкете.Все это позволит врачам сократить время работы с медицинской документацией и уделить больше внимания пациенту и улучшить качество медосмотра.Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" нацпроекта "Здравоохранение".
https://ria.ru/20221208/kchr-1837145338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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медицина, здравоохранение
Карачаево-Черкесская Республика, Медицина, Здравоохранение
ЧЕРКЕССК, 8 дек – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в рамках системы "Профилактическая медицина" введено анкетирование для пациентов, которое позволит врачам рационально спланировать процесс профилактического осмотра и диспансеризации, сообщает пресс-службаглавы КЧР.
"Для пациента реализована возможность в удобное время без спешки ответить на все вопросы анкеты, в которой большая часть вопросов является обязательными. Таким образом, и врачи будут экономить время, ведь анкета в среднем содержит более 40 вопросов, которые попадут в медицинскую информационную систему (МИС)", - отмечает пресс-служба.
Кроме того, врач или работник регистратуры может предоставить пациенту персональный QR-код, который даст доступ к персональной анкете.
Все это позволит врачам
сократить время работы с медицинской документацией и уделить больше внимания пациенту и улучшить качество медосмотра.
Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" нацпроекта "Здравоохранение".