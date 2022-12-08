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В Приамурье запустили новую программу поддержки медиков на селе - РИА Новости, 08.12.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221208/mediki-1837129721.html
В Приамурье запустили новую программу поддержки медиков на селе
В Приамурье запустили новую программу поддержки медиков на селе - РИА Новости, 08.12.2022
В Приамурье запустили новую программу поддержки медиков на селе
В Амурской области запустили новую региональную программу поддержки медицинских работников в сельской местности для шести пилотных территорий, сообщает... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:42
2022-12-08T10:42
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
октябрьский район
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек - РИА Новости. В Амурской области запустили новую региональную программу поддержки медицинских работников в сельской местности для шести пилотных территорий, сообщает губернатор Василий Орлов."Для того, чтобы решить проблему нехватки специалистов в сельских больницах и поликлиниках, в области запустили новую региональную программу поддержки медиков. Мы компенсируем им первоначальный взнос и проценты по льготной ипотеке. Выплату можно получить по дальневосточной, семейной и сельской ипотекам. На первоначальный взнос – до 300 тысяч рублей, проценты по кредитам компенсируем полностью в течение первых пяти лет",- цитирует Орлова его пресс-служба.По словам главы области, заявки на получение выплат можно подавать в территориальные управления соцзащиты населения. На первом этапе программу запустили в шести муниципалитетах, отметил он. Это Мазановский, Константиновский, Михайловский, Октябрьский районы, а также Ромненский и Бурейский муниципальные округа."Если она покажет хорошие результаты, рассмотрим возможность расширения ее на другие территории, а также включение в программу учителей и преподавателей", - добавил губернатор.В министерстве экономического развития и внешних связей области сообщили, что финподдержка будет предоставлена специалистам, которые трудоустроены после 1 октября 2022 года и на данный момент не имеют своего жилья. Как рассказала глава ведомства Оксана Кукшенева, претендовать на поддержку смогут специалисты с высшим и средним медобразованием, работающие в больницах, поликлиниках, домах престарелых, реабилитационных центрах и интернатах. Главное требование - учреждение должно быть государственным. Срок участия в программе - пять лет. При этом получить компенсацию также имеют право медработники, участвовавшие в программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" более трех лет назад, уточнила министр.
https://ria.ru/20221207/medpomosch-1836924589.html
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общество, василий орлов (губернатор), амурская область, октябрьский район
Амурская область, Общество, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Октябрьский район
10:42 08.12.2022
 
В Приамурье запустили новую программу поддержки медиков на селе

Глава Амурской области Орлов: в регионе запустили программу поддержки медиков на селе

© Depositphotos.com / irinabal18Благовещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Depositphotos.com / irinabal18
Благовещенск. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек - РИА Новости. В Амурской области запустили новую региональную программу поддержки медицинских работников в сельской местности для шести пилотных территорий, сообщает губернатор Василий Орлов.
"Для того, чтобы решить проблему нехватки специалистов в сельских больницах и поликлиниках, в области запустили новую региональную программу поддержки медиков. Мы компенсируем им первоначальный взнос и проценты по льготной ипотеке. Выплату можно получить по дальневосточной, семейной и сельской ипотекам. На первоначальный взнос – до 300 тысяч рублей, проценты по кредитам компенсируем полностью в течение первых пяти лет",- цитирует Орлова его пресс-служба.
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По словам главы области, заявки на получение выплат можно подавать в территориальные управления соцзащиты населения. На первом этапе программу запустили в шести муниципалитетах, отметил он. Это Мазановский, Константиновский, Михайловский, Октябрьский районы, а также Ромненский и Бурейский муниципальные округа.
"Если она покажет хорошие результаты, рассмотрим возможность расширения ее на другие территории, а также включение в программу учителей и преподавателей", - добавил губернатор.
В министерстве экономического развития и внешних связей области сообщили, что финподдержка будет предоставлена специалистам, которые трудоустроены после 1 октября 2022 года и на данный момент не имеют своего жилья. Как рассказала глава ведомства Оксана Кукшенева, претендовать на поддержку смогут специалисты с высшим и средним медобразованием, работающие в больницах, поликлиниках, домах престарелых, реабилитационных центрах и интернатах. Главное требование - учреждение должно быть государственным. Срок участия в программе - пять лет. При этом получить компенсацию также имеют право медработники, участвовавшие в программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" более трех лет назад, уточнила министр.
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Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьОктябрьский район
 
 
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