https://ria.ru/20221208/mediki-1837129721.html

В Приамурье запустили новую программу поддержки медиков на селе

В Приамурье запустили новую программу поддержки медиков на селе - РИА Новости, 08.12.2022

В Приамурье запустили новую программу поддержки медиков на селе

В Амурской области запустили новую региональную программу поддержки медицинских работников в сельской местности для шести пилотных территорий, сообщает... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:42

2022-12-08T10:42

2022-12-08T10:42

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

октябрьский район

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек - РИА Новости. В Амурской области запустили новую региональную программу поддержки медицинских работников в сельской местности для шести пилотных территорий, сообщает губернатор Василий Орлов."Для того, чтобы решить проблему нехватки специалистов в сельских больницах и поликлиниках, в области запустили новую региональную программу поддержки медиков. Мы компенсируем им первоначальный взнос и проценты по льготной ипотеке. Выплату можно получить по дальневосточной, семейной и сельской ипотекам. На первоначальный взнос – до 300 тысяч рублей, проценты по кредитам компенсируем полностью в течение первых пяти лет",- цитирует Орлова его пресс-служба.По словам главы области, заявки на получение выплат можно подавать в территориальные управления соцзащиты населения. На первом этапе программу запустили в шести муниципалитетах, отметил он. Это Мазановский, Константиновский, Михайловский, Октябрьский районы, а также Ромненский и Бурейский муниципальные округа."Если она покажет хорошие результаты, рассмотрим возможность расширения ее на другие территории, а также включение в программу учителей и преподавателей", - добавил губернатор.В министерстве экономического развития и внешних связей области сообщили, что финподдержка будет предоставлена специалистам, которые трудоустроены после 1 октября 2022 года и на данный момент не имеют своего жилья. Как рассказала глава ведомства Оксана Кукшенева, претендовать на поддержку смогут специалисты с высшим и средним медобразованием, работающие в больницах, поликлиниках, домах престарелых, реабилитационных центрах и интернатах. Главное требование - учреждение должно быть государственным. Срок участия в программе - пять лет. При этом получить компенсацию также имеют право медработники, участвовавшие в программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" более трех лет назад, уточнила министр.

https://ria.ru/20221207/medpomosch-1836924589.html

https://ria.ru/20211228/mediki-1765865450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, василий орлов (губернатор), амурская область, октябрьский район