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Овчинский: в Москве начнут производство мебели для детских медучреждений
Овчинский: в Москве начнут производство мебели для детских медучреждений - РИА Новости, 08.12.2022
Овчинский: в Москве начнут производство мебели для детских медучреждений
Один из ведущих столичных производителей медицинской, лабораторной и корпусной мебели разработал специальную линейку мебели для детских медицинских учреждений,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:13
2022-12-08T10:13
2022-12-08T10:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Один из ведущих столичных производителей медицинской, лабораторной и корпусной мебели разработал специальную линейку мебели для детских медицинских учреждений, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.На предприятии "Медицинофф" ежегодно выпускается свыше 50 тысяч единиц медицинской мебели, которая поставляется во все регионы страны, отмечается в сообщении."В этом году производитель расширил ассортимент и создал для детских поликлиник и больниц специальную мебель с рисунками, нанесенными с использованием технологии ультрафиолетовой печати. Специалисты компании в течение нескольких лет разрабатывали продукцию для юных пациентов, чтобы она была красивой и безопасной. Сейчас детская серия находится на финальном этапе получения регистрационного удостоверения. Планируется, что в ближайшее время после получения всех соответствующих документов продукцию запустят в производство и будут поставлять в детские учреждения по всей стране", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба.Глава ведомства добавил, что несколько лет назад компания взяла вектор на импортозамещение, расширила производство и разместила завод в столице. Кроме того, предприятие реализует экологические инициативы. Сейчас здесь сокращают отходы и запускают в производство новые линейки из обрезного материала."Мы сертифицируем всю продукцию в соответствии с государственными стандартами, ведь безопасность и качество – одни из важнейших наших ценностей. Наша миссия – быть компанией с высоким уровнем социальной ответственности, внедрять инновации в производственную деятельность, заботиться о комфорте и безопасности пациентов и врачей", – отметил генеральный директор "Медицинофф"" Александр Белоглазов.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Один из ведущих столичных производителей медицинской, лабораторной и корпусной мебели разработал специальную линейку мебели для детских медицинских учреждений, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
На предприятии "Медицинофф" ежегодно выпускается свыше 50 тысяч единиц медицинской мебели, которая поставляется во все регионы страны, отмечается в сообщении.
"В этом году производитель расширил ассортимент и создал для детских поликлиник и больниц специальную мебель с рисунками, нанесенными с использованием технологии ультрафиолетовой печати. Специалисты компании в течение нескольких лет разрабатывали продукцию для юных пациентов, чтобы она была красивой и безопасной. Сейчас детская серия находится на финальном этапе получения регистрационного удостоверения. Планируется, что в ближайшее время после получения всех соответствующих документов продукцию запустят в производство и будут поставлять в детские учреждения по всей стране", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба.
Глава ведомства добавил, что несколько лет назад компания взяла вектор на импортозамещение, расширила производство и разместила завод в столице. Кроме того, предприятие реализует экологические инициативы. Сейчас здесь сокращают отходы и запускают в производство новые линейки из обрезного материала.
"Мы сертифицируем всю продукцию в соответствии с государственными стандартами, ведь безопасность и качество – одни из важнейших наших ценностей. Наша миссия – быть компанией с высоким уровнем социальной ответственности, внедрять инновации в производственную деятельность, заботиться о комфорте и безопасности пациентов и врачей", – отметил генеральный директор "Медицинофф"" Александр Белоглазов.