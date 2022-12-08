https://ria.ru/20221208/kruizy-1837003950.html

Курорт на волнах. Какие морские круизы доступны для россиян этой зимой

Курорт на волнах. Какие морские круизы доступны для россиян этой зимой - РИА Новости, 08.12.2022

Курорт на волнах. Какие морские круизы доступны для россиян этой зимой

Три страны за неделю — легко. Причем проживание будет комфортным, дорога — приятной, развлечений — десяток на выбор. Все это возможно на современных морских... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T08:00

2022-12-08T08:00

2022-12-08T08:09

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Три страны за неделю — легко. Причем проживание будет комфортным, дорога — приятной, развлечений — десяток на выбор. Все это возможно на современных морских лайнерах. Несмотря на подорожавшие визы и сложные перелеты, многие продолжают активно путешествовать по миру на кораблях. Какие международные круизы сейчас доступны россиянам и сколько стоит такой отдых — в материале РИА Новости.Почти курорт"Мне всегда казалось, что путешествие на круизном лайнере в другие страны — это для богатых и знаменитых. Пока мы не начали ездить сами. Сперва был короткий вояж из Санкт-Петербурга в Хельсинки, потом — по Средиземноморью из Италии. Мечтаем о круизе на Карибы", — говорит турист из Санкт-Петербурга Сергей Леонов.Современные корабли — это даже не пятизвездочные отели с комфортабельными номерами, а целые плавучие курорты, объясняет гендиректор "Круизного дома" Константин Пучков. "На одном лайнере — десятки ресторанов, баров и кафе, магазины беспошлинной торговли, театры, кинозалы, казино, спа-салоны, бассейны и аквапарки, аттракционы, фитнес-центры, спортивные площадки, катки", — перечисляет эксперт.Каюты — разные по размеру, но все с удобствами и по комфорту они не отличаются от номеров в отелях. Самые бюджетные — внутренние, без окон и балкона. Иногда установлен жидкокристаллический экран, на который транслируется изображение с внешних камер судна. Создается ощущение, что смотрите в окно.Главный плюс круиза — возможность за одно путешествие совместить несколько видов отдыха: пляжный — по системе "все включено", познавательный — на экскурсиях в разных городах, оздоровительный и активный — в спа-зонах и на спортплощадках корабля, рассказывает Пучков.Из Сочи в ТурциюДо пандемии любители круизного отдыха могли отправиться в морской круиз из Санкт-Петербурга, но большинство путешествий брало начало в других странах. Летом и до конца октября из Сочи в Турцию по пяти маршрутам начал курсировать лайнер Astoria Grande. Такой вид отдыха выбрали около девяти тысяч туристов, говорит гендиректор ООО "Судоходная компания "Аквилон" (генеральный агент по продажам Astoria Grande) Станислав Наумов.С 17 декабря по 28 января еженедельно на лайнере можно отправиться в круиз, вечерами туристов будут развлекать Сосо Павлиашвили, Жасмин, Кристина Орбакайте, Дмитрий Маликов. Программа тура позволяет провести пару дней в Стамбуле и увидеть портовые города с тысячелетней историей — Орду и Трабзон.Развлечения и обслуживание на борту — на русском языке. При себе нужно иметь только загранпаспорт. Ни справок о прививках, ни результатов тестов, ни виз не надо.Цена за недельное путешествие начинается от 50 тысяч рублей на туриста, уточняет Наумов. В эту сумму включены проживание, питание по системе all inclusive и развлекательная программа. Еще из плюсов: в Сочи можно добраться на поезде или купить недорогие авиабилеты.Самый популярный турКруизы по Персидскому заливу — самые популярные сейчас. Важный фактор — прямые перелеты из многих российских регионов в Дубай — место посадки на борт. В таком туре гости могут познакомиться с ОАЭ, Катаром и Оманом. Стоимость — от 399 евро на лайнере MSC Opera и от 499 евро — на новейшем MSC World Europa, рассказал гендиректор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский. С включенным перелетом получится дороже: от 70 тысяч рублей в феврале и от 140 тысяч рублей — в новогодние каникулы, отметили в "Круизном доме".Новинка 2022 года — круизы по Красному морю с посещением Египта, Иордании и Саудовской Аравии. Стоимость недельного путешествия на лайнере MSC Splendida начинается от 299 евро, говорит Михайловский.Еще в Египте можно отправиться в круиз по Нилу продолжительностью до недели. Минимальная стоимость — 77,5 тысячи рублей в декабре и в середине января. Туристы побывают в Луксоре, Асуане, Ком-Омбо и Эдфу, рассказывает директор департамента рекламы и PR туроператора "Русский Экспресс" Анна Филатовская.Визовыми вопросами необходимо озаботиться заранее. Так, для путешествия на корабле по Персидскому заливу разрешение на въезд посещаемых стран не требуется, а для круизов по Красному морю нужны электронные визы в Египет и Саудовскую Аравию, поясняет Андрей Михайловский. Но если туристы не планируют покидать судно во время стоянки в Саудовской Аравии, то визу можно не оформлять, добавляет Константин Пучков.В Европе — несезонЕвропейские морские путешествия наиболее популярны в период с весны до осени, отмечает Михайловский. Консульства Греции и Италии визы "под круиз" россиянам выдают, правда, срок оформления небыстрый. Еще одна сложность: лететь в европейский город — к месту отправления корабля — придется с пересадками.Сейчас, к примеру, можно забронировать круиз в Грецию с отправлением из Бодрума, рассказали в пресс-службе "Интуриста". Отдыхающие побывают на островах Кос, Родос, Миконос и Санторини. Навигация по Средиземному морю начнется с 15 мая и закончится во второй половине сентября. Россиянам необходимо получить греческую визу. Стоимость четырехдневного морского путешествия — от тысячи евро на двоих, говорится на сайте туроператора. Правда, сейчас можно внести пять процентов предоплаты, а остальное — за две недели до начала тура, уточняют в пресс-службе.С визой или безПри выборе маршрута россияне нередко предпочитают безвизовые направления — и их много. Это путешествия по Карибам из Барбадоса, по Галапагосским островам, по Южной Америке (в том числе в Антарктиду) и Южной Африке. Легко оформляются визы для морских поездок из Сингапура по Юго-Восточной Азии, отмечает Константин Пучков. В "Круизном доме" рассказали: чтобы добраться в Барбадос из Москвы без виз, нужно лететь через Стамбул с длинной остановкой в Панаме. "Есть консервативные туристы, которые хотят прилететь в город, доехать до порта и оказаться на лайнере. А есть те, кто готов полмира обогнуть до круиза: им это в удовольствие", — объясняют в компании.Цена вопросаСтоимость круизов зависит от продолжительности отдыха и включенных услуг. Например, внутренние каюты — самые экономичные, но при этом особой популярностью пользуются более дорогие номера с балконом, говорит Пучков. И конечно, за поездку на Новый год придется отдать больше, чем в конце января.Удешевить морское путешествие можно, если найти предложение с авиаперелетом или приобрести тур "ультра все включено", рассказывают эксперты. А еще некоторые компании делают большие скидки для детей.Все расчеты на судне — безналичные, с помощью бортовой карты. Она одновременно и платежное средство, и удостоверение личности, и ключ от каюты. Пополнить ее можно наличными евро, долларами, "пластиком" иностранного банка. Другой вариант — внести всю нужную сумму при бронировании круиза, добавляет Константин Пучков. На некоторых маршрутах для оплаты личных расходов принимают UnionPay, обращают внимание в "Интуристе". На Astoria Grande пополнить бортовой кредит можно денежным переводом по QR-коду со счета российского банка.Перед круизом стоит уточнять, нужен ли сертификат вакцинации или результаты ПЦР-теста, поскольку правила быстро меняются, отмечают эксперты. Кроме того, каждый пассажир должен иметь загранпаспорт и медстраховку с покрытием лечения COVID-19.В стоимость круиза обычно не входит сервисный сбор за обслуживание на борту. Его можно оплатить при бронировании или в конце поездки, в среднем он составляет от восьми до 13 евро с пассажира в сутки. Расходы на пользование мини-баром, прачечной, интернетом, спа-центром тоже стоит заложить в бюджет отдельно.

https://ria.ru/20221111/poezda-1830443204.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, круизы, куда поехать, египет, турция, инфофлот, впечатления - туризм, интурист, дубай