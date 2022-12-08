https://ria.ru/20221208/koronavirus-1837146289.html

В Москве за сутки госпитализировали 207 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 207 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 207 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1 697 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:25

2022-12-08T11:25

2022-12-08T11:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1 697 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1 697, госпитализированы 207 человек, выздоровели 1 194 человека, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1 727 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 3 267 061 случай коронавируса, выздоровели 3 073 240 человек, умерли 47 114 человек.

https://ria.ru/20221208/koronavirus-1837145219.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва