https://ria.ru/20221208/koronavirus-1837146289.html
В Москве за сутки госпитализировали 207 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 207 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 207 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1 697 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:25
2022-12-08T11:25
2022-12-08T11:25
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1 697 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1 697, госпитализированы 207 человек, выздоровели 1 194 человека, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1 727 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 3 267 061 случай коронавируса, выздоровели 3 073 240 человек, умерли 47 114 человек.
https://ria.ru/20221208/koronavirus-1837145219.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 207 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1697 случаев заражения коронавирусом