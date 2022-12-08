https://ria.ru/20221208/kazn-1837205411.html

Медведев допустил возвращение смертной казни

Медведев допустил возвращение смертной казни - РИА Новости, 08.12.2022

Медведев допустил возвращение смертной казни

Возвращение смертной казни в России возможно без внесения изменений в Конституцию, но только при крайних обстоятельствах, заявил РИА Новости зампред Совбеза... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:03

2022-12-08T14:03

2022-12-08T15:32

россия

дмитрий медведев

казнь

политика

валерий зорькин

владимир путин

совет европы

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Возвращение смертной казни в России возможно без внесения изменений в Конституцию, но только при крайних обстоятельствах, заявил РИА Новости зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Так он прокомментировал мнение, что вернуться к этой мере наказания можно только через поправки в Основном законе. При этом Медведев подчеркнул, что никогда не говорил о необходимости немедленного возвращения смертной казни.Зампред Совбеза отметил, что вносить поправки в Основной закон при этом не придется. По его словам, достаточно, чтобы изменились правовые позиции Конституционного суда по этому вопросу. "А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека", — подчеркнул Медведев.В конце ноября, выступая на Х Всероссийском съезде судей, глава Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что выход России из Совета Европы и напряженное историческое время — не повод возвращать смертную казнь. Он отметил, что такой шаг стал бы очень плохим сигналом обществу. Кроме того, для возвращения казни нужно принимать новую конституцию, сказал Зорькин.Президент России Владимир Путин накануне на встрече с членами СПЧ напомнил эти слова. Он отметил, что, по его мнению, не стоит возвращать смертную казнь, меняя основной закон. В сентябре на встрече с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что выступает против смертной казни в России. Он назвал ее "бессмысленной и контрпродуктивной".

https://ria.ru/20221122/plennye-1833327249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий медведев, казнь, политика, валерий зорькин, владимир путин, совет европы