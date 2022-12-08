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Медведев допустил возвращение смертной казни - РИА Новости, 08.12.2022
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Медведев допустил возвращение смертной казни
Медведев допустил возвращение смертной казни - РИА Новости, 08.12.2022
Медведев допустил возвращение смертной казни
Возвращение смертной казни в России возможно без внесения изменений в Конституцию, но только при крайних обстоятельствах, заявил РИА Новости зампред Совбеза... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:03
2022-12-08T15:32
россия
дмитрий медведев
казнь
политика
валерий зорькин
владимир путин
совет европы
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Возвращение смертной казни в России возможно без внесения изменений в Конституцию, но только при крайних обстоятельствах, заявил РИА Новости зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Так он прокомментировал мнение, что вернуться к этой мере наказания можно только через поправки в Основном законе. При этом Медведев подчеркнул, что никогда не говорил о необходимости немедленного возвращения смертной казни.Зампред Совбеза отметил, что вносить поправки в Основной закон при этом не придется. По его словам, достаточно, чтобы изменились правовые позиции Конституционного суда по этому вопросу. "А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека", — подчеркнул Медведев.В конце ноября, выступая на Х Всероссийском съезде судей, глава Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что выход России из Совета Европы и напряженное историческое время — не повод возвращать смертную казнь. Он отметил, что такой шаг стал бы очень плохим сигналом обществу. Кроме того, для возвращения казни нужно принимать новую конституцию, сказал Зорькин.Президент России Владимир Путин накануне на встрече с членами СПЧ напомнил эти слова. Он отметил, что, по его мнению, не стоит возвращать смертную казнь, меняя основной закон. В сентябре на встрече с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что выступает против смертной казни в России. Он назвал ее "бессмысленной и контрпродуктивной".
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россия, дмитрий медведев, казнь, политика, валерий зорькин, владимир путин, совет европы
Россия, Дмитрий Медведев, Казнь, Политика, Валерий Зорькин, Владимир Путин, Совет Европы
14:03 08.12.2022 (обновлено: 15:32 08.12.2022)
 
Медведев допустил возвращение смертной казни

Зампред Совбеза Медведев допустил возвращение смертной казни без изменения Конституции

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Возвращение смертной казни в России возможно без внесения изменений в Конституцию, но только при крайних обстоятельствах, заявил РИА Новости зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Так он прокомментировал мнение, что вернуться к этой мере наказания можно только через поправки в Основном законе. При этом Медведев подчеркнул, что никогда не говорил о необходимости немедленного возвращения смертной казни.

"Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает — убийств прежде всего — или в военное время, как это и раньше бывало", — сказал он.

Зампред Совбеза отметил, что вносить поправки в Основной закон при этом не придется. По его словам, достаточно, чтобы изменились правовые позиции Конституционного суда по этому вопросу.
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"А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека", — подчеркнул Медведев.
В конце ноября, выступая на Х Всероссийском съезде судей, глава Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что выход России из Совета Европы и напряженное историческое время — не повод возвращать смертную казнь. Он отметил, что такой шаг стал бы очень плохим сигналом обществу. Кроме того, для возвращения казни нужно принимать новую конституцию, сказал Зорькин.
Президент России Владимир Путин накануне на встрече с членами СПЧ напомнил эти слова. Он отметил, что, по его мнению, не стоит возвращать смертную казнь, меняя основной закон.
В сентябре на встрече с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что выступает против смертной казни в России. Он назвал ее "бессмысленной и контрпродуктивной".
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