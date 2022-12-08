https://ria.ru/20221208/evrosoyuz-1837296580.html

ЕС не понял, что превратился в младшего партнера США, заявила Захарова

ЕС не понял, что превратился в младшего партнера США, заявила Захарова - РИА Новости, 08.12.2022

ЕС не понял, что превратился в младшего партнера США, заявила Захарова

Евросоюз не хочет понять, что превратился в младшего, зависимого партнера США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:43

2022-12-08T17:43

2022-12-08T17:43

мария захарова

джо байден

вашингтон (штат)

россия

сша

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782752498_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_a636036ff00c57de84a41682c5020455.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Евросоюз не хочет понять, что превратился в младшего, зависимого партнера США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недовольство ЕС американским законом по борьбе с инфляцией.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из местных материалов. Этот "Акт сокращения инфляции" выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС считают закон дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.По ее словам, в Москве наблюдают недовольство официальных представителей Евросоюза американским законом."Брюссель никак не хочет понять, что для Вашингтона он давно превратился в младшего, зависимого партнера. Ввязавшись под давлением США вопреки своим экономическим и политическим интересам в фронтальное противостояние с Россией, он сам подтвердил, что согласен с такой ролью. И чем меньше в ЕС готовы формулировать и отстаивать перед американцами собственные приоритеты, тем меньше с есовцами считаются по ту сторону Атлантики", - говорится в заявлении Захаровой.Она отметила, что безоглядная поддержка Украины, взрывной рост цен на энергоносители и наращивание поставок дорогого американского сжиженного природного газа, втягивание в антикитайские инициативы Белого дома вроде планов по созданию "устойчивых цепочек поставок" критически важной продукции только подрывают и без того не самые сильные позиции Евросоюза в торгово-политических отношениях с США.По ее словам, несмотря на все заявления администрации Джо Байдена о непреложности партнерства с Брюсселем, подходы Вашингтона к взаимодействию с Евросоюзом в экономической и других сферах являются откровенно потребительскими. "Когда того требуют их цели, американцы не считаются ни с кем. Евросоюз – не исключение", - добавила Захарова.В то же время она отметила, что "жалующемуся на США Евросоюзу" стоило бы почаще "смотреться в зеркало", поскольку в Брюсселе, копируя привычки "своего заокеанского сюзерена", пытаются действовать точно так же, навязывая другим странам неравные и невыгодные условия осуществления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

https://ria.ru/20221207/ekonomika-1836743576.html

https://ria.ru/20221207/strakh-1836842248.html

https://ria.ru/20221207/skandal-1836833925.html

вашингтон (штат)

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мария захарова, джо байден, вашингтон (штат), россия, сша, евросоюз, в мире