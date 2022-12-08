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ЕС не понял, что превратился в младшего партнера США, заявила Захарова - РИА Новости, 08.12.2022
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ЕС не понял, что превратился в младшего партнера США, заявила Захарова
ЕС не понял, что превратился в младшего партнера США, заявила Захарова - РИА Новости, 08.12.2022
ЕС не понял, что превратился в младшего партнера США, заявила Захарова
Евросоюз не хочет понять, что превратился в младшего, зависимого партнера США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:43
2022-12-08T17:43
мария захарова
джо байден
вашингтон (штат)
россия
сша
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Евросоюз не хочет понять, что превратился в младшего, зависимого партнера США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недовольство ЕС американским законом по борьбе с инфляцией.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из местных материалов. Этот "Акт сокращения инфляции" выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС считают закон дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.По ее словам, в Москве наблюдают недовольство официальных представителей Евросоюза американским законом."Брюссель никак не хочет понять, что для Вашингтона он давно превратился в младшего, зависимого партнера. Ввязавшись под давлением США вопреки своим экономическим и политическим интересам в фронтальное противостояние с Россией, он сам подтвердил, что согласен с такой ролью. И чем меньше в ЕС готовы формулировать и отстаивать перед американцами собственные приоритеты, тем меньше с есовцами считаются по ту сторону Атлантики", - говорится в заявлении Захаровой.Она отметила, что безоглядная поддержка Украины, взрывной рост цен на энергоносители и наращивание поставок дорогого американского сжиженного природного газа, втягивание в антикитайские инициативы Белого дома вроде планов по созданию "устойчивых цепочек поставок" критически важной продукции только подрывают и без того не самые сильные позиции Евросоюза в торгово-политических отношениях с США.По ее словам, несмотря на все заявления администрации Джо Байдена о непреложности партнерства с Брюсселем, подходы Вашингтона к взаимодействию с Евросоюзом в экономической и других сферах являются откровенно потребительскими. "Когда того требуют их цели, американцы не считаются ни с кем. Евросоюз – не исключение", - добавила Захарова.В то же время она отметила, что "жалующемуся на США Евросоюзу" стоило бы почаще "смотреться в зеркало", поскольку в Брюсселе, копируя привычки "своего заокеанского сюзерена", пытаются действовать точно так же, навязывая другим странам неравные и невыгодные условия осуществления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
https://ria.ru/20221207/ekonomika-1836743576.html
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мария захарова, джо байден, вашингтон (штат), россия, сша, евросоюз, в мире
Мария Захарова, Джо Байден, Вашингтон (штат), Россия, США, Евросоюз, В мире
17:43 08.12.2022
 
ЕС не понял, что превратился в младшего партнера США, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: ЕС не хочет понять, что превратился в зависимого партнера США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Евросоюз не хочет понять, что превратился в младшего, зависимого партнера США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недовольство ЕС американским законом по борьбе с инфляцией.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из местных материалов. Этот "Акт сокращения инфляции" выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС считают закон дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.
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По ее словам, в Москве наблюдают недовольство официальных представителей Евросоюза американским законом.
"Брюссель никак не хочет понять, что для Вашингтона он давно превратился в младшего, зависимого партнера. Ввязавшись под давлением США вопреки своим экономическим и политическим интересам в фронтальное противостояние с Россией, он сам подтвердил, что согласен с такой ролью. И чем меньше в ЕС готовы формулировать и отстаивать перед американцами собственные приоритеты, тем меньше с есовцами считаются по ту сторону Атлантики", - говорится в заявлении Захаровой.
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Она отметила, что безоглядная поддержка Украины, взрывной рост цен на энергоносители и наращивание поставок дорогого американского сжиженного природного газа, втягивание в антикитайские инициативы Белого дома вроде планов по созданию "устойчивых цепочек поставок" критически важной продукции только подрывают и без того не самые сильные позиции Евросоюза в торгово-политических отношениях с США.
По ее словам, несмотря на все заявления администрации Джо Байдена о непреложности партнерства с Брюсселем, подходы Вашингтона к взаимодействию с Евросоюзом в экономической и других сферах являются откровенно потребительскими. "Когда того требуют их цели, американцы не считаются ни с кем. Евросоюз – не исключение", - добавила Захарова.
В то же время она отметила, что "жалующемуся на США Евросоюзу" стоило бы почаще "смотреться в зеркало", поскольку в Брюсселе, копируя привычки "своего заокеанского сюзерена", пытаются действовать точно так же, навязывая другим странам неравные и невыгодные условия осуществления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
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Мария ЗахароваДжо БайденВашингтон (штат)РоссияСШАЕвросоюзВ мире
 
 
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