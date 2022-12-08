ЕС не понял, что превратился в младшего партнера США, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: ЕС не хочет понять, что превратился в зависимого партнера США
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Евросоюз не хочет понять, что превратился в младшего, зависимого партнера США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недовольство ЕС американским законом по борьбе с инфляцией.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из местных материалов. Этот "Акт сокращения инфляции" выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС считают закон дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.
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По ее словам, в Москве наблюдают недовольство официальных представителей Евросоюза американским законом.
"Брюссель никак не хочет понять, что для Вашингтона он давно превратился в младшего, зависимого партнера. Ввязавшись под давлением США вопреки своим экономическим и политическим интересам в фронтальное противостояние с Россией, он сам подтвердил, что согласен с такой ролью. И чем меньше в ЕС готовы формулировать и отстаивать перед американцами собственные приоритеты, тем меньше с есовцами считаются по ту сторону Атлантики", - говорится в заявлении Захаровой.
Она отметила, что безоглядная поддержка Украины, взрывной рост цен на энергоносители и наращивание поставок дорогого американского сжиженного природного газа, втягивание в антикитайские инициативы Белого дома вроде планов по созданию "устойчивых цепочек поставок" критически важной продукции только подрывают и без того не самые сильные позиции Евросоюза в торгово-политических отношениях с США.
По ее словам, несмотря на все заявления администрации Джо Байдена о непреложности партнерства с Брюсселем, подходы Вашингтона к взаимодействию с Евросоюзом в экономической и других сферах являются откровенно потребительскими. "Когда того требуют их цели, американцы не считаются ни с кем. Евросоюз – не исключение", - добавила Захарова.
В то же время она отметила, что "жалующемуся на США Евросоюзу" стоило бы почаще "смотреться в зеркало", поскольку в Брюсселе, копируя привычки "своего заокеанского сюзерена", пытаются действовать точно так же, навязывая другим странам неравные и невыгодные условия осуществления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
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