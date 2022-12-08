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ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 08.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/donetsk-1837302968.html
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 08.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:02
2022-12-08T18:03
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
россия
украина
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 17.40 украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221208/donetsk-1837283618.html
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донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
россия
украина
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия, Украина
18:02 08.12.2022 (обновлено: 18:03 08.12.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов натовского калибра

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС в Донецке
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, в 17.40 украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОРоссияУкраина
 
 
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