18:02 08.12.2022 (обновлено: 18:03 08.12.2022)
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов натовского калибра
Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 17.40 украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.