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Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Ясиноватую - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/donbass-1837123562.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Ясиноватую - РИА Новости, 08.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Донецку, Пантелеймоновке и Ясиноватой 17 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:11
2022-12-08T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Пантелеймоновке и Ясиноватой 17 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 8.20 украинские войска выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 8.45 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 8.55 по Ясиноватой - три снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 9.35 украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20221208/donetsk-1837122881.html
https://ria.ru/20221208/obstrely-1837117147.html
донецк
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в мире, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
10:11 08.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Ясиноватую

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку, Пантелеймоновке и Ясиноватой 17 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОкно офисного помещения, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Окно офисного помещения, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Окно офисного помещения, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Пантелеймоновке и Ясиноватой 17 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 10:05В мире
ВСУ обстреляли Донецк из "Града"
Ведомство добавило, что в 8.20 украинские войска выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 8.45 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 8.55 по Ясиноватой - три снаряда калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 9.35 украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Танк Т-72 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 09:27Специальная военная операция на Украине
Украинские войска 41 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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