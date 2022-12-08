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Чехия призвала Евросоюз готовиться к новой волне беженцев с Украины зимой

Чехия призвала Евросоюз готовиться к новой волне беженцев с Украины зимой - РИА Новости, 08.12.2022

Чехия призвала Евросоюз готовиться к новой волне беженцев с Украины зимой

Министр внутренних дел председательствующей в ЕС Чехии Вит Ракушан заявил о необходимости для ЕС готовиться к новой волне беженцев с Украины. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:02

2022-12-08T12:02

2022-12-08T12:02

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чехия

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евросоюз

вооруженные силы рф

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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Министр внутренних дел председательствующей в ЕС Чехии Вит Ракушан заявил о необходимости для ЕС готовиться к новой волне беженцев с Украины.В четверг в Брюсселе проходит заседание Совета ЕС по внутренним вопросам, на котором обсуждают, в частности, миграцию и расширение шенгенской зоны."Мы должны быть готовы к возможной следующей волне беженцев с Украины из-за зимы и разрушенной инфраструктуры в этой стране", - сказал он.Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что программа приема украинских беженцев в ЕС будет действовать минимум до марта 2024 года. В настоящее время под временной защитой Евросоюза находятся более 4,2 миллиона украинцев.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20221208/bezhentsy-1837097230.html

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украина

чехия

брюссель

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в мире, украина, чехия, брюссель, евросоюз, вооруженные силы рф