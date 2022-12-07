https://ria.ru/20221207/zuma-1836839383.html
Пожар в ресторане Zuma во Владивостоке потушили
Пожар в ресторане Zuma во Владивостоке потушили - РИА Новости, 07.12.2022
Пожар в ресторане Zuma во Владивостоке потушили
Пожар в популярном ресторане Zuma во Владивостоке ликвидирован, сообщает ГУ МЧС РФ По Приморскому краю. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T04:12
2022-12-07T04:12
2022-12-07T10:22
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Пожар в популярном ресторане Zuma во Владивостоке ликвидирован, сообщает ГУ МЧС РФ По Приморскому краю.Пожар начался около часа ночи в среду (18.00 мск вторника). В 05.34 (22.34 мск) ликвидировано открытое горение. По данным прокуратуры, возгорание началось на кухне. В результате здание уничтожено огнём, люди, находившиеся внутри, покинули его самостоятельно, пострадавших нет. Площадь пожара составила 500 квадратных метров."Пожарные МЧС России ликвидировали крупное возгорание ресторана во Владивостоке. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.По данным спасателей, сложность тушения пожара заключалась в том, что здание было обшито металлосайдингом. Огонь стремительно распространялся по пустотам и за считанные минуты охватил большую часть здания. Пришлось вручную вскрывать обшивку и кровлю здания, чтобы добраться до очагов пожара. Удалось не допустить перехода огня на рядом стоящие здания.На месте работают дознаватели МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Проводится доследственная проверка.Как передает корреспондент РИА Новости с места пожара, у ресторана стоят пять пожарных машин и автомобиль скорой помощи. Огня и дыма не наблюдается, но стоит запах гари. Один из пожарных рассказал РИА Новости, что все выгорело.Внутрь здания пожарные не пускают, представителей руководства ресторана рядом не видно. Из-за тушения дороги вокруг покрылись льдом. Улица Западная перекрыта для движения. В центре города образовалась небольшая пробка.Zuma – один из самых популярных в городе ресторанов, специализируется на паназиатской кухне. Заведение занимает 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.
https://ria.ru/20221206/deti-1836825092.html
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происшествия, владивосток, новости - туризм
Происшествия, Владивосток, Туризм, Новости - Туризм
04:12 07.12.2022 (обновлено: 10:22 07.12.2022)
Пожар в ресторане Zuma во Владивостоке потушили
МЧС: пожар в популярном ресторане Zuma во Владивостоке ликвидировали, пострадавших нет
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости.
Пожар в популярном ресторане Zuma во Владивостоке ликвидирован, сообщает ГУ МЧС РФ По Приморскому краю
.
Пожар начался около часа ночи в среду (18.00 мск вторника). В 05.34 (22.34 мск) ликвидировано открытое горение. По данным прокуратуры, возгорание началось на кухне. В результате здание уничтожено огнём, люди, находившиеся внутри, покинули его самостоятельно, пострадавших нет. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
"Пожарные МЧС России ликвидировали крупное возгорание ресторана во Владивостоке. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, сложность тушения пожара заключалась в том, что здание было обшито металлосайдингом. Огонь стремительно распространялся по пустотам и за считанные минуты охватил большую часть здания. Пришлось вручную вскрывать обшивку и кровлю здания, чтобы добраться до очагов пожара. Удалось не допустить перехода огня на рядом стоящие здания.
На месте работают дознаватели МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Проводится доследственная проверка.
Как передает корреспондент РИА Новости с места пожара, у ресторана стоят пять пожарных машин и автомобиль скорой помощи. Огня и дыма не наблюдается, но стоит запах гари. Один из пожарных рассказал РИА Новости, что все выгорело.
Внутрь здания пожарные не пускают, представителей руководства ресторана рядом не видно. Из-за тушения дороги вокруг покрылись льдом. Улица Западная перекрыта для движения. В центре города образовалась небольшая пробка.
Zuma – один из самых популярных в городе ресторанов, специализируется на паназиатской кухне. Заведение занимает 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.