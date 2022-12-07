https://ria.ru/20221207/yuar-1836848189.html

Нестабильность в ЮАР не повлияет на отношения с Россией, заявил посол

Нестабильность в ЮАР не повлияет на отношения с Россией, заявил посол - РИА Новости, 07.12.2022

Нестабильность в ЮАР не повлияет на отношения с Россией, заявил посол

Политический кризис в ЮАР в связи с расследованием в отношении действующего президента Сирила Рамафосы, инициированного оппозиционной партией, не скажется... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:01

2022-12-07T08:01

2022-12-07T08:01

в мире

сирил рамафоса

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

юар

россия

москва

брикс

африканский национальный конгресс

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Политический кризис в ЮАР в связи с расследованием в отношении действующего президента Сирила Рамафосы, инициированного оппозиционной партией, не скажется негативно на отношениях с Россией и не повлияет на членство страны в БРИКС, заявил РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука.Ранее парламентская комиссия, сформированная на фоне выдвинутых в адрес Рамафосы обвинений в отмывании денег, опубликовала доклад, согласно которому южноафриканский лидер, "возможно, совершил" действия, нарушающие законы страны. Рамафоса это категорически отрицает. Как отмечает агентство Франс Пресс, доклад "прокладывает дорогу для процедуры импичмента".Позже президент ЮАР заявил, что не планирует уходить в отставку в связи с тем, что расследующий его деятельность парламентский комитет подозревает его в нарушении закона. В понедельник крупнейшая оппозиционная партия ЮАР "Демократический альянс" внесла предложение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в стране."Наши отношения (с Москвой) исторические, глубокие, я могу вас заверить, что единственная вещь, которая могла бы дестабилизировать наши отношения, это государственный переворот. Тогда можно начать беспокоиться. Но этого не произойдёт. Даже если действующая партия (Африканский национальный конгресс) уступит место во власти другой, она всё равно будет главенствующей силой в южноафриканском обществе", - отметил посол.Он добавил, что, по его мнению, действующая партия победит на выборах в 2024 году, несмотря на все вызовы."Потому что она очень сильная, а оппозиция слабая. Так что досрочных выборов не будет", - заявил южноафриканский дипломат.Он подчеркнул, что ЮАР не выйдет из БРИКС даже при условии смены правительства."Членство в международных организациях, таких как БРИКС, важнее, чем внутренняя политика. Ни одно здравомыслящее правительство не подумает выйти из БРИКС. Потому что для нас это главная организация после Африканского союза", - заверил дипломат.Бывший национальный комиссар исправительных служб ЮАР Артур Фрейзер обвинил Рамафосу в сокрытии украденных более 4 миллионов долларов, а также заявил, что работники фермы президента, где содержались средства, сотрудничали с преступниками. По заявлению выдвинувшего обвинения, у него есть доказательства кражи средств, в том числе фотографии, видео и данные банковских счетов. Как заявил Фрейзер, президент ЮАР затем якобы скрывал преступление от полиции и налоговой.

https://ria.ru/20221201/avtovaz-1835448586.html

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в мире, сирил рамафоса, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), юар, россия, москва, брикс, африканский национальный конгресс, африканский союз