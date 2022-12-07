https://ria.ru/20221207/yaponiya-1836850562.html

Почта Японии начнет доставлять посылки дронами

Почта Японии начнет доставлять посылки дронами - РИА Новости, 07.12.2022

Почта Японии начнет доставлять посылки дронами

Почта Японии с 2023 финансового года (1 апреля 2023 – 31 марта 2024) начнет использовать дроны собственной разработки для доставки посылок и отправлений,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:32

2022-12-07T08:32

2022-12-07T08:32

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ТОКИО, 7 дек – РИА Новости. Почта Японии с 2023 финансового года (1 апреля 2023 – 31 марта 2024) начнет использовать дроны собственной разработки для доставки посылок и отправлений, сообщил телеканал NHK.Длина дрона ACSL, окрашенного в ярко-красный фирменный цвет Почты Японии, - 1,5 метра. Он может перевозить посылки и почтовые отправления весом до пяти килограммов. В течение одного полета он способен преодолевать расстояние до 32 километров.Дроны будут преимущественно использоваться в горных районах и на удаленных малонаселенных островах, где мало почтальонов.Это стало возможным после того, как 5 декабря был снят запрет на полеты дронов над населенными пунктами на расстояние, недоступное для зрительного отслеживания оператором. При этом условиями для такого использования дронов станут получение лицензии оператором и соответствие самого дрона всем требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210728/drony-1743114817.html

https://ria.ru/20211130/shankhay-1761430604.html

япония

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, япония