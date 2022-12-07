https://ria.ru/20221207/yaponiya-1836850562.html
Почта Японии начнет доставлять посылки дронами
Почта Японии начнет доставлять посылки дронами - РИА Новости, 07.12.2022
Почта Японии начнет доставлять посылки дронами
Почта Японии с 2023 финансового года (1 апреля 2023 – 31 марта 2024) начнет использовать дроны собственной разработки для доставки посылок и отправлений,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:32
2022-12-07T08:32
2022-12-07T08:32
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ТОКИО, 7 дек – РИА Новости. Почта Японии с 2023 финансового года (1 апреля 2023 – 31 марта 2024) начнет использовать дроны собственной разработки для доставки посылок и отправлений, сообщил телеканал NHK.Длина дрона ACSL, окрашенного в ярко-красный фирменный цвет Почты Японии, - 1,5 метра. Он может перевозить посылки и почтовые отправления весом до пяти килограммов. В течение одного полета он способен преодолевать расстояние до 32 километров.Дроны будут преимущественно использоваться в горных районах и на удаленных малонаселенных островах, где мало почтальонов.Это стало возможным после того, как 5 декабря был снят запрет на полеты дронов над населенными пунктами на расстояние, недоступное для зрительного отслеживания оператором. При этом условиями для такого использования дронов станут получение лицензии оператором и соответствие самого дрона всем требованиям безопасности.
https://ria.ru/20210728/drony-1743114817.html
https://ria.ru/20211130/shankhay-1761430604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, япония
В мире, Технологии, Япония
Почта Японии начнет доставлять посылки дронами
Почта Японии с 2023 года начнет использовать дроны для доставки посылок
ТОКИО, 7 дек – РИА Новости.
Почта Японии с 2023 финансового года (1 апреля 2023 – 31 марта 2024) начнет использовать дроны собственной разработки для доставки посылок и отправлений, сообщил телеканал NHK
.
Длина дрона ACSL, окрашенного в ярко-красный фирменный цвет Почты Японии, - 1,5 метра. Он может перевозить посылки и почтовые отправления весом до пяти килограммов. В течение одного полета он способен преодолевать расстояние до 32 километров.
Дроны будут преимущественно использоваться в горных районах и на удаленных малонаселенных островах, где мало почтальонов.
Это стало возможным после того, как 5 декабря был снят запрет на полеты дронов над населенными пунктами на расстояние, недоступное для зрительного отслеживания оператором. При этом условиями для такого использования дронов станут получение лицензии оператором и соответствие самого дрона всем требованиям безопасности.