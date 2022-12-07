https://ria.ru/20221207/vinodelnya-1837074148.html

Полиция Косово вторглась в одну из старейших сербских виноделен в крае

Полиция Косово вторглась в одну из старейших сербских виноделен в крае - РИА Новости, 07.12.2022

Полиция Косово вторглась в одну из старейших сербских виноделен в крае

Полиция самопровозглашенного Косово вторглась в одну из старейших крупных виноделен в крае, чтобы изъять там 40 тысяч литров вина, местные сербы вышли на акцию... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T21:02

2022-12-07T21:02

2022-12-07T21:02

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БЕЛГРАД, 7 дек - РИА Новости. Полиция самопровозглашенного Косово вторглась в одну из старейших крупных виноделен в крае, чтобы изъять там 40 тысяч литров вина, местные сербы вышли на акцию протеста, сообщил директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.Представители "избирательной комиссии" самопровозглашенной республики Косово в сопровождении полиции накануне вторглись в помещения муниципальных избиркомов в населенных сербами Зубин-Потоке, Лепосавиче и северной части Косовска-Митровицы. Звучали сирены воздушной тревоги, слышны были взрывы петард, в соцсетях распространялись видео обеспокоенных граждан. Затем местные порталы сообщили, что в помещении комиссии в Косовска-Митровице полицейские обезвредили неразорвавшуюся гранату. Премьер самопровозглашенной республики после этого заявил, что усилит активность полиции."Новый удар (косовского "премьера" Альбина) Курти по сербам к югу от реки Ибар. Он послал свою полицию в центр поселка Велика-Хоча (на юго-западе края – ред.), чтобы изъять 40 тысяч литров вина у одной из старейших виноделен "Петрович". Местные жители собрались, чтобы защитить своего соседа, потому что не хотят позволять Курти издевательства и террор!" - написал Петкович в своем аккаунте в Twitter, разместив фото с места происшествия.Как заявили косовские полицейские хозяину винодельни Срджану Петровичу, чья семья сотни лет занимается виноделием в Велика-Хоче, причиной их визита для изъятия продукции стала приостановка деятельности винодельни как юридического лица на время пандемии COVID-19. Объяснить действия местной полиции с точки зрения юриспруденции в этой истории сложно, однако известно, что Петрович является авторитетной фигурой в немногочисленной местной сербской общине.Повторный приезд полиции для конфискации ожидается утром в четверг.Министр обороны Сербии Милош Вучевич во вторник назвал ситуацию в Косово и Метохии "легковоспламеняющейся"."Президент" Косово Вьеса Османи ранее назначила внеочередные муниципальные выборы на населенном сербами севере края на 18 декабря. Политические представители сербов, которые ранее вышли из всех структур самопровозглашенной республики в знак протеста, объявили бойкот волеизъявлению. Инциденты проходят во время саммита ЕС - Западные Балканы в Албании. Находящаяся наряду с лидерами Балканского региона и стран Евросоюза в Тиране Османи заявила, что представляет самую проевропейскую нацию региона и призвала Брюссель скорее ввести безвизовый режим для Приштины, а также поддержать заявку на вступление "республики" в ЕС.

https://ria.ru/20221206/razrushenie-1836763119.html

https://ria.ru/20221206/kosovo-1836790061.html

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в мире, косово, сербия, косовска-митровица, евросоюз